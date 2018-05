Sacarán del sistema 268,000 vehículos si no pagan mora este jueves

Sara Carranza

Tegucigalpa, Honduras

Este jueves vence la amnistía vehicular y alrededor de 268,000 vehículos serán descargados del sistema del Registro Vehicular por el no pago de matrícula, advirtieron ayer las autoridades del Instituto de la Propiedad (IP).

“Aquellos vehículos que en los últimos tres años no han tenido ningún movimiento, no han pagado y no se acogen a la amnistía el día (hoy) serán descargados del sistema”, advirtió José Noé Cortés, secretario ejecutivo del IP.

Se tomarán como que ya no son parte del parque vehicular del país y en caso de que el dueño lo desee reactivar deberá pagar a partir de mañana una multa equivalente a un salario mínimo (8,910 lempiras es el promedio), más el monto adeudado.

Los propietarios de los automóviles pueden realizar el pago este jueves libre de multas y recargos. También pueden hacer un plan de pago hasta con siete meses de plazo.

La lista de los descargados del sistema será remitida a las autoridades de Viabilidad y Transporte para que se realicen operativos, ya que serán automóviles sin registro en el sistema y sin autorización para circular.

Horarios

Los horarios de atención se extendieron hasta las medianoche de hoy en las oficinas del Registro Vehicular a nivel nacional.

La jefe de recaudación del IP, Katya Aguilar, aclaró que no se está aumentando la tasa para este año.

Explicó que son cobros que se realizan por la matrícula; uno que es el del IP que va al gobierno central y el otro una tasa municipal que es fijada por cada alcaldía.

En ese sentido, lo anunciado por la Alcaldía del Distrito Central es un aumento a la tasa municipal. Esta subirá entre 75% y 130% para los vehículos de 2012 en adelante.

Sobre una posible ampliación de la amnistía, los funcionarios explicaron que el Congreso Nacional no ha informado ninguna modificación al Decreto 129-2017, que le da vigencia hasta este jueves.

