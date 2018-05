¿Qué impuestos se pagan en Honduras por importar un vehículo?

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Los hondureños están optando por importar personalmente o con ayuda de importadores sus vehículos. La mayoría (el 71%) de los carros ingresados al país son usados y el 29% son nuevos. Antes de adquirir un automóvil es importante saber los cargos que esto implica.

Por ejemplo, “los impuestos a pagar en la importación de vehículos automotores usados son: Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), Impuesto Sobre Venta (ISV), Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y la Ecotasa”, detalla el informe de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA).

1. Derechos Arancelarios a la Importación (DAI). Este impuesto no se aplica para los vehículos importados desde Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés). No obstante, los comprados de otros países con los que no haya un acuerdo para importar vehículos, el impuesto por Derechos Arancelarios a la Importación varía de 5% a 15%, según la DARA.

2. El Impuesto Sobre Ventas (ISV) es un tributo fijo incluido en el costo de importar un automotor, con excepción de la maquinaria agrícola, ya que fue exonerada mediante Decreto 119-2016. El ISV como lo establece la ley es de 15% sobre el valor del artículo, en este caso del precio del automóvil.

3. El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) es uno de los cargos más representativos en el costo de importar un carro y varía de 10% hasta 60% dependiendo del precio del automotor. Por vehículos con precios de hasta 7,000 dólares el ISC es de 10%. De 7,000 a 10,000 el arancel es de 15% y para los de 10,000.01 a 20,000 dólares es de 20%.

Mientras que por los que cuestan entre 20,000.01 a 50,000 dólares el impuesto a cancelar corresponde a 30% y el 45% por los de 50,000.01 a 100,000. Los que más pagan impuestos son los que valen más de 100,000 dólares con un 60% del valor de compra del vehículo.

Los vehículos exentos de este impuesto son los “híbridos, que utilicen diferentes tipos de combustible alternativos y electricidad”, según la Ley de Equidad Tributaria.

4. La Ecotasa. Este es un impuesto establecido en el Decreto 17-2010 que se carga en la Declaración Única Aduanera. Depende del valor de compra del vehículo establecido por rangos así: De 1 a 15,000 dólares, la Ecotasa a pagar es de 5,000 lempiras; de 15,000.01 a 25,000 dólares es de 7,000 y para los de 25,000.01 dólares en adelante se pagan 10,000 lempiras.

5. Otros costos. Para importar vehículos también se paga cargos por grúas, fletes y la estadía en el puerto. Por ejemplo, un hondureño importó este mes un vehículo Hyundai Elantra, tipo turismo, año 2013, en Estados Unidos a 2,803 dólares, equivalente a unos 66,958 lempiras al cambio actual. Por flete canceló 785 y 92 dólares por gastos portuarios.

El valor CIF (puesto en puerto) fue de 3,680 dólares. Para este automotor el ISV fue de 14,475 lempiras, el Selectivo al Consumo de 8,772 y 5,000 de la Ecotasa más 119 lempiras de un servicio de transporte de datos que aplican, consta en la Declaración Única Aduanera (DUA) del vehículo. En total, los impuestos sumaron 28,367 lempiras. El único exonerado fue el DAI por el TLC vigente con ese país.

Los hondureños pueden importar cualquier tipo de vehículos, siempre y cuando no esté dentro de las prohibiciones del Decreto-17-2010, en el que se permite la importación de carros con 10 años máximos de uso en tipo turismo y 13 años los buses, camiones o pick-ups.