Agricultores, sin respuesta de los préstamos de Banadesa

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

La temporada de siembra de primera inició y los productores de granos básicos siguen sin tener respuesta sobre la readecuación de créditos que tienen con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).

Son alrededor de 2,200 productores, que siembran 33,500 manzanas de maíz, los que estaban bajo el fideicomiso manejado por Banadesa que permite refinanciar la deuda.

“El acceso al financiamiento no ha estado. No miramos voluntad. El presidente de Banadesa prometió contratar nuevos técnicos, pero no lo ha hecho”, manifestó Dulio Medina, presidente de la Asociación de Productores de Granos Básicos (Prograno).

Medina explicó que en las agencias de Banadesa no hay analistas de crédito, solo atención de caja para realizar los pagos.

Después de la toma de Banadesa por los productores, la presidenta del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), Mayra Falck, dijo que buscarían una alternativa, pero no se ha pronunciado.