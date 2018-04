TSC cuestiona a la ENEE por cara compra directa de energía solar

Luis Rodríguez

Tegucigalpa, Honduras

La generación de energía solar continúa envuelta de una polémica en el país.

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), a través de una extensa investigación, sostiene que los contratos se efectuaron sin el proceso de licitación. “Lo anterior puede ocasionar que se adjudiquen contratos onerosos o que la ENEE pague precios más altos de facturas por la compra de energía fotovoltaica por no realizar procesos de contratación competitivos”, sostiene el TSC.

La energía solar es la más cara que paga la ENEE a los generadores privados, con un costo por kilovatio hora que oscila entre 15 y 16 centavos de dólar, sin incluir los tres centavos por incentivo que recibirán aquellas plantas que llegaron al techo de 300 megavatios instalados al 31 de julio 2015.

Leoninos contratos

Según el informe del TSC 003-2015-DASII-ENEE-A de febrero 2018, al revisar la compra de energía, se encontró que la ENEE realizó la adjudicación de 23 contratos a empresas de generación de energía fotovoltaica, suscritos el 16 de enero de 2014, comprobando que no se realizó el proceso de licitación, como lo establece la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables.

El artículo 3, numeral 3, reza que “…vender su producción a través de un contrato de suministro de energía eléctrica resultante de la adjudicación de una licitación promovida por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). En este caso el precio de venta será el que resulte de la respectiva licitación y los términos y condiciones del contrato se definirán de acuerdo a las bases de licitación enmarcadas dentro de la Ley Marco del Subsector Eléctrico y de la Ley de Contratación del Estado…”.

Es importante mencionar, que fue iniciativa de estas empresas venderle energía a la ENEE amparadas en el Decreto 138-2013, que incluye modificaciones a la Ley de Promoción a la Generación con Recursos Renovables.

El equipo de auditores del Tribunal Superior de Cuentas constató que los precios pactados fueron superiores a otros países en Centroamérica, con un valor de 169,895 dólares (precio con incentivo del 10%), ya que Panamá licitó la compra de energía solar a través de la Empresa de Transmisión Eléctrica S. A. (ETESA), lo que le permitió la adquisición de energía a un precio competitivo.

La ENEE pagó 16.9 centavos de dólar por kilovatio hora, mientras ETESA contrató a 8.7 centavos de dólar por Kwh, con un diferencial de 8.2 centavos, subraya el TSC.

De acuerdo con la estatal eléctrica, el número de plantas solares construidas es de 16, con una capacidad instalada de 450.9 megavatios.

Incumplimiento

Otro de los hallazgos es que de los 23 contratos aprobados, 21 no cumplían con los requisitos de la Ley de Contratación del Estado, para ser proveedores del Estado como ser: la no presentación de la idoneidad técnica y financiera, lo que se cotejó con la escritura de constitución de sociedad, ya que la mayoría son de reciente creación y las empresas no están inscritas en la Oficina Nacional de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Oncae).

Subraya que la ENEE para adjudicar los contratos solo usó como fundamento una carta de solicitud, el trámite de permiso de explotación emitido por Serna y la constitución de empresas.