¿Qué hacer tras las secuelas financieras del verano?

Tegucigalpa, Honduras

La emoción de unas vacaciones familiares, muchas veces puede provocar que incurras en gastos no planificados y que termines saliéndote de tu presupuesto.



Quizás en el momento no creíste que unas bebidas extras, la compra de souvenirs o una sesión de spa, afectarían tu presupuesto.



Pero ahora que has regresado a la realidad y empiezas a revisar los comprobantes de pagos, descubres que debes mucho más lo que habías planificado.



Estas son las secuelas financieras del verano, que si no las controlas ahora mismo, pueden afectar el resto de los proyectos que tienes planificado realizar este año.



Para estos casos, la consolidación de deudas es la opción perfecta para cumplir con tus compromisos sin comprometer tu presupuesto mensual.



El préstamo fiduciario "Plan MIL35" de Banco LAFISE, puede ser utilizado para el fin que el cliente desee, desde la consolidación de deudas, educación, salud, entre otros.



¿Quiénes pueden solicitarlo?

El "Plan MIL35" está dirigido a todo tipo de personas naturales con ingresos iguales o mayores a L15,000 mensuales. El "Plan MIL35" destaca porque para solicitarlo se requieren pocos documentos y su resolución es rápida.



Las personas interesadas incluso pueden hacer personalmente el cálculo de su cuota mensual.



Por cada L.1,000 de préstamo, pagas L35 de cuota, el monto máximo a financiar es de L.500,000, teniendo hasta 60 meses plazo para pagarlo.



¿Cuáles son los requisitos?

Los requisitos para solicitar el préstamo fiduciario son:

• Llenar solicitud de crédito

• Copia de documentos personales

• Constancia de ingresos iguales o mayores a L. 15,000



Banco LAFISE es un banco sólido y regional, el cual ofrece a sus clientes la facilidad de adquirir un préstamo de forma ágil.



Además Banco LAFISE te ofrece un servicio rápido y fácil a través de 25 agencias a nivel nacional, pagos en línea y débito a cuenta.



Ejecutivos del banco señalan que “la tasa de interés es mucho más baja que las tasas de casas comerciales y prestamistas no regulados”.



Las personas interesadas en este producto financiero, pueden presentarse en una de las 25 agencias de Banco LAFISE a nivel nacional, para entregar sus documentos y gestionar su solicitud de crédito.