Productores de granos básicos amenazan con tomarse instalaciones de Banadesa

Tegucigalpa, Honduras

Los productores de granos básicos anuncian la toma de las instalaciones del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) a partir de las 8:00 de la mañana de este lunes.



De acuerdo con Fredy Torres, presidente de la Asociación de Productores de Arroz, no hay respuesta para el agricultor que solicita créditos en esa institución estatal.



Además explicó que el presidente de banco tampoco atiende a los directivos de las asociaciones.



Banadesa está en un proceso de prácticamente una liquidación tras aprobarse una alianza con el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi).



El gobierno busca la fusión total de los bancos por considerar que Banadesa ya no es rentable por la crisis financiera que mantiene desde hace varios años.



Para fusionarlos deben volver a enviar un nuevo proyecto de Ley al Congreso Nacional (CN), ya que el año anterior una primera iniciativa no se alcanzó con todos los votos que se requería