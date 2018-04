Gobierno de Honduras propone sustituir el fideicomiso del café

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

El fideicomiso del café podría sustituirse por un fondo de garantía para préstamos a los productores, según anunció ayer el coordinador de la Mesa del Café y secretario del Consejo de Ministros, Ebal Díaz. El funcionario planteó la propuesta ayer durante una reunión con dirigentes del rubro y productores de diferentes regiones en la sede del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé).

Actualmente a cada productor se le hace una retención de nueve dólares (212 lempiras) por quintal de café para el fideicomiso, más un dólar para cancelar un préstamo con Taiwán.

“Al nosotros crear un fondo de garantía, ya no habría esa retención de nueve dólares más uno, sino un fondo de garantía, por lo tanto si un productor no solicita crédito no se le tendría que hacer ninguna carga al precio de su café”, explicó Díaz.

Agregó que en este momento con el fideicomiso las retenciones se devuelven al productor.

Mientras que el fondo de garantía “se alimentaría de fondos que el gobierno destinaría y probablemente alguna contribución del sector”.

“Eso está por definirse, pero como es un fondo de garantía eso es permanente. No se le va a deducir del quintal. Lo estamos trabajando en consenso con todos los sectores relacionados”, garantizó el funcionario.

Aclaró que el gobierno no busca intervenir, sino apoyar e impulsar el sector productivo que más divisas genera.

Lea además: Estados Unidos se retira del Acuerdo Internacional del Café

Al respecto, el presidente del Instituto Hondureño del Café, Asterio Reyes, manifestó que están abiertos a considerar la propuesta.

“Estamos dispuestos a discutirlo y que el productor recibiera lo que no se le retiene vía precio, siempre y cuando exista un mecanismo igual o mejor”, advirtió.

“Tenemos que ver la forma en que estará estructurado ese fondo de garantía; si funciona o no, será discutido. El sector productor debe estar tranquilo que no vamos a hacer algo que no sea igual o mejor de lo que ya tenemos”, añadió Reyes.

Otras propuestas

Los productores de café están en una difícil situación financiera provocada por los bajos precios del café y por los altos costos de producción.

En ese sentido, además del reformar el fideicomiso, se buscará una resolución de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para que los productores no caigan en mora con los bancos.

Otro de los temas es la reforma al 1.5% del Impuesto sobre la Renta, dando trato preferencial a los caficultores.

Asimismo, la Mesa del Café está definiendo un plan para mejorar la calidad y los precios del café.

De acuerdo con Ebal Díaz, a finales de este mes se tendría un acuerdo para el sector