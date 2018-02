¿Dónde buscar las vacantes en el mercado laboral?

Redacción

La era tecnológica ha cambiado el mercado laboral ya que han surgido nuevos perfiles profesionales y se ha reinventado la forma de buscar los empleos.

Las redes sociales e Internet ofrecen nuevas formas de buscar una vacante que se alejan de los métodos tradicionales como hacer una infinidad de copias del currículo para llevarla a varias empresas.

Ahora es posible conseguir empleo a través de distintas redes sociales, así como de aplicaciones móviles y plataformas web específicas para ello. También hay que tomar en cuenta que es necesario buscar nuevas carreras, enfocadas en tecnología o en aquellas actividades que no son tan fáciles de automatizar.

1/ En Honduras existen diversas opciones, desde aplicar directamente en las páginas de las empresas hasta bajar aplicaciones para consultar las vacantes que están disponibles. Usualmente las empresas privadas reportan a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), de forma mensual, los puestos que tienen. ¿Cómo revisarlo? El boletín de vacantes se publica en la página electrónica de la STSS en el ícono “Vacantes” o en el enlace (http://181.210.31.7/wp-content/uploads/2018/02/boletin.pdf).

2/ También está disponible la aplicación Vacantes Trabajos HN, se descarga al teléfono móvil o tableta y aparecen las diferentes opciones por ciudades, ya sea Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Juticalpa y Comayagua, entre otras a nivel nacional. Luego de elegir la ciudad aparecen las plazas disponibles, donde se detallan los requisitos para el puesto y le indica adónde enviar la hoja de vida. Actualmente las empresas, al ofrecer una plaza de trabajo, solicitan al interesado aplicar solo por correo electrónico e indicar específicamente a cuál plaza aspira. También las páginas de las cámaras de comercio y otras gremiales del sector privado ofrecen vacantes.

3/El método tradicional de hacer varias fotocopias del currículo y llevarlo a diferentes empresas prácticamente no funciona o es menos efectiva a la hora de buscar un trabajo. A criterio de Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), debe cambiarse la orientación de la academia y de las empresas. Cada vez surgen más puesto de trabajo que antes no existían, como analista web, business intelligence manager o community manager. Debido al rápido crecimiento de Internet y las nuevas tecnologías, algunos de estos nuevos perfiles profesionales aún no tienen cabida en las universidades o en los centros de formación profesional. En este aspecto es donde entra el papel de la academia y sus planes de estudios.

4/Por otra parte, las empresas se están automatizando, por lo que muchos trabajos desaparecen, aunque con mayor rapidez en los países desarrollados. Algunos estudios de organismos multilaterales dicen que en 20 años, el 48% de los empleos serán reemplazados por robots. Es decir que serán automatizados. Estas proyecciones representan un reto muy importante para los países, en especial para los de América Latina, entre ellos Honduras.

5/Los jóvenes deben tomar otras recomendaciones sobre la preparación del currículo, ya que en la actualidad se han vuelto muy populares los realizados en video, donde es posible mostrar todas las facetas del candidato de forma creativa y adaptada a cada perfil. Otra de las opciones que el sector privado hondureño promueve, ante los niveles de desempleo, es el emprendedurismo o autoempleo, ya que da mayores oportunidades en el mercado de trabajo.

