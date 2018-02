Fiscalía indaga sobre compra millonaria de software en la ENEE; autoridades dicen que está operando

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

El Ministerio Público investigará de oficio la compra del Sistema Integrado de Gestión que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) le hizo al consorcio español Indra-Sasa en junio de 2013, el cual ya alcanzaría un escalofriante costo de 30 millones de dólares, equivalente a unos 720 millones de lempiras.

A pesar de sus airadas reacciones negando la espeluznante suma, las autoridades y exautoridades de la ENEE no lograron demostrar que es falso el elevado costo, ni tampoco probaron la operatividad de los tres componentes del paquete informático.

Por el contrario, sin mayor estupor consideraron que la inoperancia del Sistema de Gestión Comercial (inCMS), el Sistema de Gestión de Incidencias (inGRID) y el Sistema de Gestión de Recursos Corporativos (ERP- SAP)- que cada día le representa más costos a la estatal eléctrica, se trata de un pequeño atraso.

Se conoció que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) está indagando sobre el contrato PROMEF-UEP-CB-004-2013 firmado por las autoridades de la ENEE y los representantes de Indra, así como de otros hechos, sin embargo, el Ministerio Público también anunció que de oficio investigará esta compra y su impactante costo.

Ahora la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública se suma a las averiguaciones para confirmar los verdaderos gastos de una compra que no ha dejado mayores beneficios a los procesos de operación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

Si el CNA ya ha venido haciendo su trabajo eficiente en este caso, ahora son los fiscales quienes podrán seguir la trama no solo en la compra del sistema informático, sino de la manera en que se buscaría encubrir semejante adquisición inservible.

EL HERALDO conoció que EEH aprobó la adquisición de un nuevo software inCMS versión 4.6 a Indra Colombia, el cual pondrá a funcionar próximamente para mejorar sus operaciones, paralelamente tratará de rescatar aquellas aplicaciones del inCMS versión 2.0 que la estatal eléctrica le compró al consorcio español.

La idea es poner a funcionar unos meses lo que respecta a facturación, darlo por recibido y luego decir que el software inCMS- Indra funciona perfectamente y así lavar la compra de la ENEE, relató una fuente confiable ligada a la estatal.

De esta forma EEH estaría por caer en la trampa como encubridor de un hecho que podría convertirse en delito.

EL HERALDO trató de comunicarse con German García, gerente de la EEH, para conocer su versión sobre la compra del Sistema de Gestión Comercial versión 4.6 y quien asumirá los costos, sin embargo, nunca respondió, ni lo hizo a través de Relaciones Públicas.

Lea: Botada millonaria compra de software en la ENEE

Investigación

“La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública ha instruido una investigación de oficio, en ese sentido, el Ministerio Público, bajo el principio de objetividad y legalidad, hará las diligencias que corresponde en esta primera etapa de instrucción del proceso”, confirmó Lorena Cálix vocera del ente fiscal.

La investigación buscará establecer hasta dónde hay un delito en perjuicio del patrimonio del Estado. “Se habla de un contrato suscrito ya con un tiempo estipulado para su ejecución y lógicamente todas estas son las circunstancias que van hacer investigadas por parte de esta dependencia del Ministerio Público”, indicó.

Según ella, “la obligación del Ministerio Público es confirmar que esta información exista, sea fiel y que por lo tanto nos arroje ya líneas de investigación para establecer si hay o no delitos penales que perseguir”.

De interés: ¿Qué dice la ley que busca regular las redes sociales?

Reacción

La tardanza en la utilización del software adquirido para el sistema energético del país está lejos de ser un acto de corrupción, manifestó ayer Jesús Mejía, gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Negó que haya existido un despilfarro de fondos en la compra o en los intentos por hacerlo funcionar. El costo inicial de 15 millones de dólares se ha incrementado únicamente por el pago de licencias de las bases de datos, soporte y actualizaciones, según el funcionario.

“Si alguien quiere disociar de números de los cuales no tienen prueba alguna, no puedo hacer nada al respecto. Lo que sí puedo asegurar es garantizar que el sistema si funcione, de que la inversión no se vaya a la basura... está muy lejos de ser un acto de corrupción. Es un problema operativo que sucedió por intereses privados sobre los públicos”.

“Lo entregamos en noviembre de 2016. Al día de hoy EEH lo tienen funcionando paralelamente con el 390. Lo tienen listo para utilizar. Si le pregunta al gerente de EHH le dirá que está “listo y ya corriendo”, comentó.

Autoridades de la ENEE niegan vehemente que el millonario sistema informático no sirva y aseguran que está operando, pero no muestran evidencias.





Detalló que el retraso obedeció a problemas con el traslado de la información desde el sistema anterior al nuevo, pero se solucionó. Hasta hace poco solo faltaban dos bancos que se unieran al sistema. “Uno de ellos es Banco Atlántida que sí nos interesa… es el segundo recaudador más grande del país, de la ENEE”.

A pesar de que primero dijo que el Sistema de Gestión Comercial inCMS está corriendo, Mejía luego manifestó que a la Empresa Energía Honduras no le ha interesado ponerlo a funcionar, ya que realizó una millonaria inversión en un sistema obsoleto.

Detalló que la EEH todavía está aplicando cobros en base a promedios, metodología que no es permitida en el sistema que se compró al consorcio Indra-Sasa.

“El sistema no le permite promediar. Tienen que ir a fuerza a instalar un contador y leerlo. Entonces eso afectaba la operación cuando inició EEH. Le dimos un tiempo para que conocieran el sistema”, comentó Mejía.

No obstante, EEH realizó la fuerte inversión al adquirir los derechos del Servicio de Medición Eléctrico (Semeh), lo que Mejía califica como desfasado. “Es curioso porque ellos no debieron hacer esa inversión tan cara sabiendo que la ENEE ya había adquirido un sistema informático adecuado de mejor calidad”.

En consecuencia, como “Enterprise (empresa que maneja el área comercial de EEH) acababa de pagar una cantidad onerosa de dinero, no les interesaba ponerlo a funcionar”, afirmó Mejía.

La empresa Indra cumplió con lo que se contrató, fueron las autoridades de la estatal las que se quedaron cortas en algunos requerimientos que debieron solicitar, agregó al tiempo de descartar que se haya estafado al Estado con la compra.

Mejía también negó que haya sido requerido por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), por el contrario dijo que le ha brindado la información necesaria al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

Vea: Varios heridos y taxis destruidos durante protestas en UNAH

El gerente de la ENEE más que todo se refirió al inCMS, o sea al software que están en la obligación de trasladarle a EEH operando eficientemente.

Aunque habló de que todo el sistema integrado comprado a Indra está en funcionamiento, no dio detalles sobre del Sistema de Gestión de Incidencias inGRID, que según técnicos de la estatal nunca se pudo poner en marcha.

Igualmente se refirió poco a la eficiencia del Sistema de Gestión de Recursos Corporativos que estaría operando a medias.

Una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas -cuyos resultados ya habían circulado en Internet- advertía de los problemas en la instalación y operación del Sistema Integrado de Gestión que la ENEE le compró a Indra.

Exgerente: La compra de software fue transparente

A pesar de que entes de lucha contra la corrupción investigan valores por 30 millones de dólares, por un sistema informático comprado a Indra-Sasa que primero costó 12.9 millones de dólares, el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Emil Mahfuz Hawitt, aseguró que la adquisición se hizo de manera transparente.



Fue Hawitt, quien el 20 de junio de 2013 firmó el primer contrato de 12,987,316.13 dólares al consorcio español.

“Lo que puedo asegurar es que el contrato fue transparente y cumplió con todos los estándares internacionales y la licitación para la compra del equipo fue avalada por el Banco Mundial”, afirmó en una radioemisora.



“Lo que puedo asegurar es que el contrato fue transparente y cumplió con todos los estándares internacionales”, insistió Hawitt.



Según él, “lastimosamente cuando sale una noticia de esta naturaleza, tiende a generar un poco de suspicacia por efecto de los acontecimientos que han pasado en el país”.



“Sin embargo, tengan la seguridad que el Banco Mundial no va a avalar ninguna licitación ni va a prestar ningún recurso para algo que no es correcto”, sentenció.



Asimismo, afirmó que la “administración que está al frente de la ENEE, es responsable y transparente”.



Hawitt, quien llegó a la gerencia de la ENEE el 27 de febrero del 2012, “reconoció que firmó el contrato para la compra del software y que es un proyecto que fue impulsado por la Unidad Ejecutora del Banco Mundial (BM) adscrita a la ENEE”.



“La Unidad tiene independencia en sus acciones apoyada con todas las normativa del Banco Mundial”, además, “se hizo una licitación internacional asesorada y avalada por el Banco Mundial, pues ellos prestaron los recursos”, agregó.



La estatal eléctrica adquirió el Sistema de Gestión Comercial comprado a la firma Indra en junio del 2013 y obviamente es a la gerencia de la ENEE a la que le corresponde por ley firmar el contrato, “pero todos los aspectos técnicos, legales de transparencia y lo demás, se cumplieron a cabalidad”, sostuvo.



Del por qué no se puso a funcionar el software de inmediato, Hawitt razonó que “los sistemas son complejos, pues hay que hacer una transición de un lugar a otro”.

De 12.9 millones de dólares el el paquete informático se disparó a unos 30 millones de dólares.









El Stenee guarda silencio ante la millonaria compra

A pesar de que el sistema informático comprado al consorcio español Indra- Sasa no logró ponerse en operación, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Stenee) guardó silencio.



Luego de verificar si en algún momento se había pronunciado sobre este tema, EL HERALDO llamó varias veces a Miguel Aguilar, presidente del Stenee, para consultarle por qué no dijo nada ante una compra millonaria que no traía mayores beneficios a la estatal eléctrica, pero él nunca contestó.



En los últimos años la dirigencia de este sindicato ha sido fuertemente cuestionado, no solo por sus peleas internas en disputa del poder, sino porque sus posturas no han estado encaminadas a la defensa de los intereses de los trabajadores, ni a los intereses de la empresa, según versiones de los mismos sindicalistas.



Hace unos meses, luego de una férrea disputa entre dos directivas del Stenee, el Ministerio del Trabajo inscribió la junta directiva que Aguilar presidía y que actualmente está en funciones, aunque algunos trabajadores de la ENEE no la reconocen.