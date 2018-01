Cancelan vuelos desde San Pedro Sula hacia NY por tormenta invernal

San Pedro Sula, Honduras.



Como consecuencia de la tormenta invernal Grayson que azota la costa este de Estados Unidos, la aerolínea Avianca anunció nuevas cancelaciones y aplazamientos con destino a Nueva York para los días 6 y 7 de enero.

Entre los vuelos cancelados están los de las rutas: San Pedro Sula - New York (viceversa); Bogotá - New York (viceversa); Cartagena - New York (viceversa); Medellín - New York (viceversa) y New York - Salvador (viceversa).



Adicional a la operación cancelada, los siguientes vuelos presentarán ajustes en su programación. De igual forma, buscando garantizar el servicio aéreo, Avianca programó vuelos adicionales los días 8 y 9 de enero para contrarrestar las afectaciones del fin de semana, los cuales serán operados en aeronaves Boeing 787 con capacidad para 250 viajeros. Se sugiere ingresar al portal de la aerolínea Avianca para más detalles.

Exoneración de pago por cambio en la fecha de viaje

Los viajeros con reserva para desplazarse desde y hacia Nueva York y Newark entre el 3 y el 11 de enero, podrán hacer cambios de fecha de viaje, sin pago de penalidad para volar hasta un mes después de la fecha de afectación.

Por su parte, los viajeros que desistan de viajar podrán solicitar el reembolso de su dinero. Asimismo, los viajeros afectados podrán realizar cambios de ruta a Boston y Washington sin cobro de penalidad, con el fin de facilitar su traslado al interior de Estados Unidos.



Avianca mantiene el monitoreo permanente a las condiciones meteorológicas de la zona con el fin de tomar medidas encaminadas a la seguridad de sus viajeros.



Para información sobre el estado de su vuelo, pueden consultar la app de Avianca, página web y líneas de Call Center: San Pedro Sula (504) 2570-8222; El Salvador (503) 2267-8222; Estados Unidos 1800 2842622; Costa Rica (506) 2299-8222; Colombia (01 8000) 95-3434 y Perú (511) 511-8222.