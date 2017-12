Banco central de Honduras no aceptará billetes manchados intencionalmente

Tegucigalpa, Honduras

El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Manuel Bautista, advirtió que no aceptarán billetes dañados o manchados intencionalmente.



En las últimas semanas han circulado decenas de billetes de las diferentes denominaciones con palabras ofensivas contra los políticos, en particular contra el presidente de la República, Juan Orlando Hernández.



Bautista advirtió a los bancos, los comercios y a los ciudadanos a que no acepten esos billetes, ya que al ser manchados pierden su valor y el BCH no los estará aceptando.



“El Banco Central no puede aceptar un billete dañado intencionalmente, se aceptan los billetes dañados por su uso normal. Si se rompen por accidente se reponen, pero los dañados intencionalmente no se pueden cambiar”, manifestó Bautista.



Al respecto, el economista y exfuncionario del BCH, Claudio Salgado, indicó que “no existe base legal para rechazar estos billetes manchados. El que lo recibe no tiene culpa”,



La Ley Monetaria establece que los billetes son un patrimonio nacional, por lo tanto se castigará a quien los manche o deteriore. “En consecuencia el que los recibe no tiene ninguna culpa”, reiteró Salgado.