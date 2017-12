Cardozo está feliz de disputar una nueva final con la Máquina

San Pedro Sula, Honduras

La gran final del torneo Apertura que iniciarán este miércoles en el Olímpico contra Motagua tiene un sabor especial para el uruguayo de Real España, Claudio Cardozo.



El delantero espera sumar un nuevo triunfo con el equipo del cual es uno de los goleadores históricos.



“Estamos bien, contentos por jugar una final más y todo lo que implica, preparándonos para enfrentar a un rival duro”, comienza diciendo Cardozo al pie de la cancha del Instituto La Salle, en donde la Máquina cerró filas antes de medirse al bicampeón nacional.



Cardozo reconoce que el sentimiento es distinto ya con más experiencia: “Son diferentes sensaciones, uno ya tiene un poco más de experiencia, en lo personal lo vivo un poco mejor que antes”; por ahí un joven si va a estar con mucho nerviosismo, inquieto y con ganas que llegue el partido”, expresó.



Sobre el rival de turno, Claudio Nicolás adelantó que “Motagua es un gran equipo, lo ha demostrado, son series abiertas, tanto ellos como nosotros tratan de atacar siempre”, destacó.



En cuanto a la posibilidad de que sea la última serie definitiva con el aurinegro, se limitó a decir que “yo estoy para jugar, me siento bien y eso los directivos lo decidirán, si no es acá hay otros equipos; estoy tranquilo, pensando en la final y disfrutando al máximo porque nos costó llegar”, aclaró.



Despidiéndose, y antes de unirse a sus compañeros en la sesión preparatoria final antes de medirse con los pupilos de Diego Vazquez, el jugador charrúa mencionó el diálogo que tuvo con un ex referente españolista como su compatriota Julio Rodríguez: “Hablábamos con Palomo y sacábamos la cuenta, es la tercera final con España, ojalá podamos levantar la copa porque ha sido un torneo difícil, cerraríamos un año redondo, ojalá nos traigamos esa copa de Tegus”.

