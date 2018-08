Selección hondureña femenina de volibol aplasta a Barbados en el comienzo de los Norceca

TEGUCIGALPA, HONDURAS- La selección hondureña de volibol Sub 18 aplastó a Barbados 3-0 (25-12, 25-19 y 23-25) en su debut la noche del martes correspondiente al Grupo A de los Juegos Norceca celebrados en la Villa Olímpica de Tegucigalpa.



La cinco estrellas apovechó su condición de local, y el aliento de la afición fue clave para que la escuadra presidida por Osiel Vásquez se fuera arriba en el marcador en los primeros minutos.



Con el desarrollo del juego se esperó la reacción de las caribeñas, sin embargo, la desconcentración fue una debilidad que la Bicolor aprovechó para seguirse imponiendo en los demás set.



Honduras con la victoria tratará de obtener su pase a las semifinales del torneo mañana ante Costa Rica.



Por otra parte, en los encuentros anteriores, Estados Unidos venció 3-0 a Nicaragua (25-10, 25-12 y 25-16), Canadá doblegó a Cuba 3-0 (25-19, 25-20 y 25-20) y Costa Rica cayó ante República Dominicana 3-0 (25-12, 25-15 y 25-13).



Partidos de hoy:

Barbados vs Costa Rica 3:00 de la tarde

Nicaragua vs República Dominicana 5:00 de la tarde

Canadá vs México 7:00 de la noche.