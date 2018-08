Honduras debutará el sábado en el Centroamericano de rugby ante Panamá

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este sábado la Selección de Rugby de Honduras debutará en el Centroamericano mayor C ante su similar de Panamá en el estadio José Simón Azcona de la Villa Olímpica, en el primer torneo de la H en el circuito internacional de la Sudamérica Rugby.



El partido se jugará a las 2:00 de la tarde y tendrá un costo de L 25.00 para el público en general (niños menores de 13 años entran gratis) y te explicaremos un poco de lo que va.



Lo básico

Honduras jugará la categoría c del centroamericano de rugby. En la misma están El Salvador, Panamá y Nicaragua, pero los pinoleros no lo podrán jugar debido a la crisis política que pasa en vecino país. En ese sentido, el torneo comienza este sábado en Tegucigalpa y el 18 seguirá en San Salvador con el juego entre Honduras y El Salvador. Cerrará el 25 de agosto en Ciudad de Panamá con el choque entre los locales y salvadoreños.



Para ser promovidos a la categoría B (Perú, Venezuela, Colombia) se debe ganar dos veces la categoría C, los torneos son anuales, es decir, la próxima oportunidad que tengamos de ver la selección de rugby de Honduras podría ser hasta 2019.



En el partido de este sábado en Tegucigaloa, estarán presentes representantes de Sudamérica Rugby (SAR) ellos supervisan todo el rugby americano. Vienen desde Argentina (el país con mayor rugby en America) para presenciar todos los partidos.



Vale decir que por rudo que parezca, el rugby es un deporte de mucho respeto, disciplina y diplomacia, solo por poner un ejemplo, por mucha bronca que llevés, el único jugador autorisado para hablar con el árbitro es el capitán del equipo. De hecho, solo existen tres máximas figuras en el campo y en su orden: árbitro y los capitanes de los equipos.



Los equipos más fuertes de rugby en Centroamérica son Guatemala y Costa Rica, últimos campeones del torneo.





Fixture:



Primera Fecha | Sábado 11 de agosto

Honduras – Panamá

Referee principal: Luís Felipe González (Guatemala)

Kick-Off: 14:00 horas (Honduras)

Cancha: Estadio Olímpico José Simón Azcona



Segunda Fecha | Sábado 18 de agosto

El Salvador – Honduras

Referee principal: Gustavo Patiño (Costa Rica)



Tercera Fecha | Sábado 25 de agosto

Panamá – El Salvador

Referee principal: Luís Felipe González (Guatemala)



El rugby en Honduras

El torneo del sábado es un torneo de rugby XV (15 jugadores), pero existen otras modalidades a XIII (13) y VII (7), siendo las practicadas en el mundo.



En Honduras, la Federación Hondureña de Rugby (FHR) es la encargada de promover este deporte en el país y por increíble que parezca, es más fuerte de los pensabas.



Existe una liga profesional con seis equipos que conforman la división nacional.





1.- Ceiba Rugby Club (La Ceiba, Atlántida)

2.- Tapires Tegucigalpa Rugby Club (Tegucigalpa, Atlántida)

3.- Toros San Pedro Sula Rugby Club (San Pedro Sula, Cortés)

4.- Pirates Roatan Rugby Club (Roatán, Islas de la Bahía)

5.- Magdogsz El Mochito Rugby Club (Las Vegas, Santa Bárbara)

6.- Lecas Rugby Club (La Esperanza, Intibucá).



Además existe un equipo femenino de rugby en Tegucigalpa, llamado "Brassavola Rugby Club".

Los torneos se han venido jugando con regularidad en varias ciudades del país, además cada vez es más creciente la cantidad de jóvenes que se interesan por el deporte. Los partidos suelen jugarse en estadios profesionales de fútbol, estadios municipales y locales y también en campos abiertos.

En los últimos meses, se han estado realizando fusiones de equipos para mantener actividad, por ejemplo juegos como "zona norte vs zona occidente", es decir, selecciones regionales que permiten tener en actividad a los equipos y sus players.

El rugby es un deporte muy popular en los países anglosajones, los mejores del mundo se concentran entre Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra y Sudáfrica, pero el deporte se mueve por todo el mundo y cada vez con más auge. En América, los pioneros han sido los argentinos con los Pumas y ahora los Jaguares y los Leones, además están los uruguayos, brasileños y chilenos como líderes.

¡Bueno, nos vemos el sábado en la Villa Olímpica, todos apoyando a Honduras!