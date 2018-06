Rafael Nadal se rehace al segundo día para avasallar a Schwartzman

PARÍS, FRANCIA



El español Rafa Nadal, N.1 del mundo, se clasificó a semifinales de Roland Garros al derrotar al argentino Diego Schwartzman (12º) por 4-6, 6-3, 6-2, 6-2, este jueves en la reanudación de un partido que fue interrumpido el miércoles por la lluvia.



El tenista mallorquín, diez veces ganador del Grand Slam parisino, buscará un puesto en una nueva final ante otro argentino, Juan Martín Del Potro (6º), verdugo este jueves del croata Marin Cilic (4º).



"Fue un partido muy difícil, Diego es muy buen amigo, gran jugador y muy trabajador, le deseo lo mejor en el futuro", declaró Nadal, en busca de su 17º título de Grand Slam, desde la pista al terminar el partido.



Una fina lluvia había dejado las espadas en todo lo alto el miércoles, con un set a favor del 'Peque' en el momento de la suspensión y con 5-3 favorable a Nadal en el segundo, pero este jueves, bajo un sol reluciente, Nadal supo sacar mejor partido de sus condiciones despejando las dudas suscitadas un día antes cuando vio cortada su racha de 37 mangas seguidas a su favor, que se prolongaba desde su derrota ante el serbio Novak Djokovic en cuartos de final en 2015.



- Una lluvia salvadora -

Con tres juegos consecutivos, el mallorquín se apuntó el segundo parcial y encarriló el tercero ante un Schwartzman que disputaba sus primeros cuartos de final en París.



El 'Peque' sólo sumó cuatro juegos este jueves, por los 13 que se embolsó Nadal.



"Creo que hice un gran partido. Rafa fue alguien totalmente diferente ayer, y hoy el partido cambió mucho. Jugó mejor que yo hoy", admitió Schwartzman.



"Ayer estaba teniendo muchos 'winners', y no muchos errores no forzados. Él no estaba jugando su mejor tenis. Tal vez el día en que se podía haber ganado a Rafa fue ayer", se lamentó el 'Peque'.



"Después de parón salí con una energía diferente. A nivel psicológico y tenístico me dio una sensación distinta", recordó el mallorquín por su parte.



"Por supuesto que la pausa me ayudó, llegó en un momento difícil para mí, cuando el estaba jugando realmente bien", reconoció Nadal. "Él tenía el control del partido, llegaba a la pelota antes que yo", añadió.



Nadal, de 32 años, estará presente por undécima ocasión en semifinales de Roland Garros. Sólo Jimmy Connors en el Abierto de Estados Unidos y Roger Federer en Wimbledon pueden presumir de haber alcanzado tantas veces las semifinales de un mismo Grand Slam.



Sea cual sea el rival "si juego defensivo, si no llevo la iniciativa, va a ser muy complicado", vaticinó Nadal antes de conocer la victoria de Del Potro.



Nadal, que siempre que llegó a semifinales de Roland Garros acabó levantando la Copa de los Mosqueteros, reconoció sentir la presión.



"No tengo ninguna obligación de ganar, lo primero. En segundo lugar, si no sientes la presión es porque no amas el deporte", sentenció.



Contra 'Delpo', Nadal se medirá por primera ocasión en este Roland Garros a un tenista situado en el Top-10 del ranking mundial.