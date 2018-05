Nadal se exhibe ante Shapovalov y jugará los cuartos de Roma

Roma, Italia

Extremadamente sólido, Rafael Nadal, primer cabeza de serie, batió este jueves al joven canadiense Denis Shapovalov, de 19 años, por 6-4 y 6-1 para alcanzar los cuartos del Masters 1000 de Roma, en los que jugará contra el italiano Fabio Fognini.



Este partido entre el rey de la tierra batida, muy sólido al servicio, y una de las mayores promesas del circuito era muy esperado. Shapovalov mostró una mayor resistencia en la primera manga, cuando salvó ocho bolas de rotura en sus dos primeros juegos al servicio, mostrando una verdadera oposición a la leyenda, pero en la segunda se quedó sin argumentos.



"Hice un partido sólido, fallé algunas ocasiones al resto, pero el partido cambió cuando hice el break. Con mi servicio estuve bastante tranquilo todo el rato y después he cometido menos errores al resto. Como balance general, no me puedo quejar", dijo Nadal.



"Rafa ha jugado increíble hoy. Simplemente fue muy fuerte para mí. No jugué tan mal, en el primer set fui competitivo. La tierra es más lenta que en Madrid, pero no voy a quejarme de eso", señaló Shapovalov, semifinalista en la capital española.



Preguntado por el potencial de su rival, Nadal dijo: "No necesita mis consejos, es bueno en todo. Necesita un poco de tiempo, pero quizás no mucho. Está preparado".



"Es un gran cumplido que una leyenda diga eso, ya he visto porqué es tan difícil batirle en esta pista. Es inhumano", devolvió el canadiense.



- Carreño pasa, 'Delpo' se retira -

Antes, otro español, Pablo Carreño, décimo favorito, avanzó a cuartos al ganar al alemán Peter Gojowczyk por un doble 6-4, y jugará con el croata Marin Cilic.



El argentino Juan Martín Del Potro se retiró ante el belga David Goffin (6-2 y 4-5). Quinto favorito, 'Delpo' sufrió problemas en la pierna izquierda desde el comienzo del segundo set, cuando pidió asistencia médica.



En cuartos de final Goffin, noveno favorito, jugará con el alemán Alexander Zverev, segundo cabeza de serie y defensor del título.



Ganador en Madrid el domingo, Zverev tuvo que esperar hasta su octava bola de partido para derrotar al británico Kyle Edmund, 7-5 y 7-6 (13/11).



También alcanzó los cuartos el finalista saliente, Novak Djokovic, que logró una victoria convincente ante el español Albert Ramos, 6-1 y 7-5. Ahora jugará con Kei Nishikori, que batió al alemán Philipp Kohlschreiber, 6-1 y 6-2.



- Halep pasa sin jugar -

En categoría femenina la rumana Simona Halep, número 1 mundial, avanzó a cuartos sin jugar tras la retirada este jueves de la estadounidense Madison Keys, con dolores en las costillas, mientras que Venus Williams cayó ante la estonia Anett Kontaviet (6-2, 7-6 (7/3)).



Halep, finalista el año pasado, ha pasado muy poco tiempo en la pista. En la segunda ronda solo concedió un juego ante la japonesa Naomi Osaka (6-1 y 6-0).



También superaron los octavos Maria Sharapova, que batió a la australiana Daria Gavrilova (6-3 y 6-4), y la alemana Angelique Kerber, que ganó a la griega Maria Sakkari, doble 6-1.



El Masters 1000 de Roma, preparatorio de Roland Garros, se juega en el Foro Itálico, en tierra batida y al aire libre. Reparte 4.872.105 euros en premios en su rama masculina y 3.351.720 dólares en la femenina