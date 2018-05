Celtics toman ventaja de 1-0 ante Cavaliers en final de Este

Boston, Estados Unidos

Jaylen Brown consiguió 23 puntos y ocho rebotes, Marcus Morris logró 21 unidades y 10 tableros, y los Celtics de Boston se despegaron 21 tantos en el primer periodo al derrotar el domingo 108-83 a los Cavaliers de Cleveland en el partido inicial de la final de la Conferencia Este.



El dominicano Al Horford anotó 20 puntos para los Celtics, que lograron 17 tantos consecutivos en el primer periodo.



El segundo partido de la serie se disputará el martes en la noche.



Kevin Love logró 17 unidades y ocho rebotes, y LeBron James terminó con 15 tantos, nueve asistencias y siete tableros. Los Cavaliers fallaron sus primeros 14 intentos de triples y acertaron apenas 32% de sus tiros de campo en la primera mitad.



Para entonces, Boston iba arriba 61-31, la mayor desventaja antes del medio tiempo en un partido en el que James haya participado en postemporada.



“Obviamente él es el mejor jugador de la NBA”, dijo Morris, quien había dicho en la semana que estaría a la altura del desafío y el domingo explicó por qué lo deseaba.



“Porque soy un competidor. Él es el mejor jugador y podré contárselo algún día a mis hijos”.

Por los Celtics, el dominicano Horford jugó 27 minutos en los que además de sus 20 puntos, logró cuatro rebotes y seis asistencias.



No obstante tener lesionados a sus astros Gordon Hayward y Kyrie Irving en la banca vestidos con ropa de calle, los Celtics han continuado su sorpresiva racha esta campaña en lo que podría ser el vuelco más inesperado a la fecha. Una campaña después de perder los primeros dos partidos en casa frente a Cleveland en la final del Este que se fue a cinco partidos, los Celtics vencieron a James, y los Cavaliers, aunque salieron como favoritos, nunca entraron en ritmo.



“Mi preocupación es cero en esta fase”, dijo James, que acertó cinco de 16 tiros de campo y falló sus cinco intentos de triple.



“Ya he tenido antes malas actuaciones en postemporada, pero nunca me preocupa, no importa si jugué mal esta noche con siete balones perdidos y mi falta de efectividad en los disparos”, apuntó. “Tenemos otra oportunidad para mejorar, como el próximo partido del martes en la noche, y veremos que sucede”.



Los Celtics se levantaron a pesar de un video publicitario que comenzaba con la lesión sufrida por Hayward en el primer periodo del partido inicial cuando visitaron Cleveland. Diversos comentaristas habían dado por muertos a los Celtics, incluso Charles Barkley, miembro del Salón de la Fama, quien había declarado: “Su campaña ha terminado”.



A medida que aumentaban los jugadores lesionados, los augurios se volvían más negativos.



Sin embargo, los Celtics se recuperaron para disputar a los Cavaliers la final de la Conferencia Este por segunda campaña consecutiva, aun cuando tienen lastimados a Hayward, Irving, Daniel Theis y Shane Larkin, y el entrenador Brad Stevens cuenta con una rotación reducida a ocho jugadores.

Pero les basta con lo que tienen.