LeBron James da victoria a Cleveland Cavaliers en la prórroga; regreso triunfal de Stephen Curry

Los Angeles, Estados Unidos

Con un magistral LeBron James, los Cleveland Cavaliers derrotaron este martes 113-112 en la prórroga a los Raptors en Toronto, mientras los Warriors vencieron 121-116 a los Pelicans en el regreso de Stephen Curry un mes y medio después de sufrir una lesión en la rodilla.



Los Cavaliers, que llegaron a tener una desventaja de hasta 14 puntos, nunca lideraron el marcador durante los primeros 48 minutos, firmando las tablas a falta de solo 50 segundos para el final.



Pero en la prórroga, los locales pagaron su desacierto exterior y, liderados por James, los Cavs arañaron el triunfo lejos de su casa para poner 1-0 la serie.



"Fue una victoria de todo el equipo. Todos contribuyeron esta noche y lo necesitábamos", comentó más tarde LeBron.



Los Raptors, el mejor equipo en el Este en la temporada regular, tuvieron la última posesión para ganar el partido pero el base suplente Fred VanVleet falló el tiro decisivo.



Antes, los canadienses habían dominado completamente la contienda pero los fantasmas del pasado hicieron acto de presencia en los momentos calientes.



No en vano, Cleveland barrió a Toronto en playoffs en las dos últimas temporadas.



James fue de nuevo el mejor de Cleveland al firmar el vigésimo primer triple-doble de su carrera en las eliminatorias por el título con 26 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes.



LeBron ocupa el segundo puesto histórico en esa categoría, que lidera el legendario "Magic" Johnson, con 30. El tercero es Jason Kidd, con 11.



Este martes el "Rey" sí tuvo un séquito a su altura: J.R. Smith firmó 20 tantos, Kyle Korver 19, Jeff Green 16 y Tristan Thompson 14.



Por los Raptors, su estelar "backcourt", formado por Kyle Lowry y DeMar DeRozan, se combinó para 40 puntos con un 50% de acierto en el tiro mientras el pívot lituano Jonas Valanciunas dominó las pinturas con 21 tantos y 21 rebotes.



Pero con LeBron enfrente no se puede perdonar, los Raptors lo hicieron y el partido se marchó a la prórroga.



En ella, Cleveland, finalista las tres últimas temporadas, hizo valer su mayor experiencia en esas situaciones, tomó ventaja en el marcador por primera vez en todo el partido y acabó golpeando primero en una serie que promete ser larga.



- Curry vuelve a lo grande -

En Oakland, los Warriors pusieron el 2-0 gracias al gran encuentro de Stephen Curry, que inició el encuentro en el banco y brilló con luz propia al firmar 28 puntos en 26 minutos.



No en vano, los de Oakland presentaron un balance de -21 con el armador fuera de la pista.



"Me he sentido genial en la cancha", dijo Curry tras la contienda.



Junto a él, Kevin Durant (29), Draymond Green (20, 12 asistencias y 9 rebotes) y Andre Iguodala (15), que arrancó el choque como base titular, compensaron el mal partido de Klay Thompson (10, 4/20).



Mientras, los Pelicans disfrutaron de una actuación coral de todos sus titulares, con Anthony Davis dominando en la pintura con 25 tantos y 15 capturas, pero no fue suficiente.



El ala-pívot hispano-montenegrino Nikola Mirotic fue su complemento ideal con 18, mientras Jrue Holiday selló 24, Rajon Rondo 22 y E'Twaun Moore 14.



New Orleans salió este martes con la lección aprendida luego de sucumbir 101-123 en el primer encuentro.



Así, la estrategia era clara desde el inicio: machacar la pintura local. Y el plan les salió bien hasta el último cuarto. No en vano, se impusieron en el primero (29-27) y el tercero (31-30) y llegaron a gozar de una renta máxima de nueve unidades tras anotar 20 de sus primeros 29 puntos en la zona.



Pero con la vuelta de Curry a la cancha se invirtieron las tornas.



"Steph" transformó ocho puntos en sus primeros cuatro minutos, poniendo de manifiesto que había regresado y lo había hecho a su mejor nivel.



El encuentro entró igualado en el último periodo pero un par de triples de Green y varias acciones de Durant le dieron el triunfo a los vigentes campeones, que viajarán ahora a Nueva Orleans para disputar el viernes el tercer encuentro de la eliminatoria.