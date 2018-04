Rafael Nadal campeón del Masters en Montecarlo

Montecarlo, Principado de Mónaco

El número 1 mundial Rafael Nadal, que este domingo batió a Kei Nishikori y ganó el Masters 1000 de Montecarlo, declaró que su victoria es "importante" para su "confianza", en el comienzo de la gira europea de tierra, en la que defiende también títulos en Barcelona, Madrid y Roland Garros.



"Es importante para mi confianza. Ganar de nuevo aquí en Montecarlo quiere decir mucho, especialmente porque es el primer torneo de la temporada que termino", dijo Nadal, que desde que logró en septiembre el US Open ha tenido varios problemas físicos.



Luego de su vuelta a la competición en Copa Davis a principios de abril, el español de 31 años regresaba en el Principado al circuito individual, tres meses después de su abandono en cuartos de final del Abierto de Australia a finales de enero.



"Espero tener la suerte de seguir en buena salud durante toda la temporada de tierra batida. Mi objetivo es siempre el mismo: estar bien físicamente, porque si no lo estoy no puedo tener otro objetivo", explicó.



Para conquistar por undécima ocasión el título en Montecarlo, superó con gran autoridad a Nishikori, en dos sets (6-3 y 6-2) y una hora y media de juego.



"He jugado un partido sólido. Está claro que mi mejor partido de la semana fue contra Dominic (Thiem) en cuartos de final. Pero hoy estuve mejor que ayer (contra Dimitrov). He jugado contra adversarios difíciles sin perder un set, ha sido una gran semana", añadió.