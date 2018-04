Rafael Nadal buscará ante Nishikori su undécimo título en Montecarlo

Montecarlo, Principado de Mónaco

El número 1 del mundo, el español Rafael Nadal, se clasificó para su duodécima final del Masters 1000 de Montecarlo al superar al búlgaro Grigor Dimitrov (N.5) en dos sets (6-4 y 6-1) este sábado.



El español buscará su undécimo título en Montecarlo el domingo ante el japonés Kei Nishikori (N.36), que sorprendió en la segunda semifinal al alemán Alexander Zverev (N.4) por 3-6, 6-3 y 6-4.



El diez veces ganador de Roland Garros debe ganar el torneo monegasco si quiere conservar el número 1 del mundo, amenazado por el suizo Roger Federer.



El pulso entre Nadal y Dimitrov duró una hora, hasta el 5-4 en el primer set. Dos dobles faltas al servicio costaron caro al búlgaro, que hasta el momento se había mostrado capaz de poner en dificultados al español.



La segunda manga fue un paseo triunfal para Nadal, que se benefició además de unos posibles problemas físicos en la espalda de Dimitrov, a juzgar por sus movimientos llevándose la mano a la zona afectada.



Un día después de su exhibición ante el austríaco Dominic Thiem, séptimo del mundo (6-0, 6-2), el mallorquín de 31 años dio una prueba más del buen estado de forma en que regresó a las canchas, en la Copa Davis ante Alemania.



"Vuelvo de lesión, así que estar en la final aquí, regresar a este nivel, es genial", se alegró Nadal en declaraciones al micrófono de Canal Plus Francia.



- 34 sets consecutivos -

"Está jugando muy bien en arcilla. Tan simple como eso. En el plano táctico y en todos los demás", reconoció Dimitrov, que perdió en 11 de sus 12 enfrentamientos con Nadal.



Su actuación tuvo sin embargo algunos errores poco habituales en él, especialmente en los golpes con la derecha.



"Mi golpeo de derecha no fue bastante profundo, ni lo suficientemente agresivo hoy", lamentó el español.



Nadal no había aparecido en competición antes de la Davis desde los cuartos de final del Abierto de Australia a finales de enero, convaleciente desde entonces de una lesión en su pierna derecha.



El mallorquín ha conquistado 34 sets consecutivos en tierra batida, en una serie que comenzó tras la derrota en Roma la temporada pasada ante Thiem.



Nadal se coronó en el Principado entre 2005 y 2012, y después en 2016 y 2017.



En caso de ganar el domingo sumaría su 31º Masters 1000.



Frente a Nadal estará un Kei Nishikori que confirma poco a poco su recuperación, como atestigua su triunfo sobre el cuarto jugador mundial, Alexander Zverev, por 3-6, 6-3 y 6-4, un día después de que el jugador asiático derribara al tercero de la ATP, el croata Marin Cilic.



Nishikori fue número 4 del mundo, pero ahora cayó al puesto 36 tras sus problemas físicos de los últimos meses.



El jugador nipón está viviendo su mejor semana desde su regreso al circuito hace dos meses, después de una lesión en la muñeca derecha, que le obligó a estar de baja cinco meses, entre agosto de 2017 y el pasado mes de enero.



Nishikori, que el lunes tiene ya seguro acercarse a las puertas del 'Top 20', disputará la cuarta final de su carrera en un Masters 1000. Las tres primeras, en Madrid en 2014 y en Miami y Canadá en 2016, no le sonrieron.



En la de Madrid hace cuatro años Nishikori perdió contra Nadal.



La última victoria de Nishikori sobre Nadal fue en el partido por el bronce en los Juegos Olímpicos de Rio-2016, pero sobre tierra batida nunca ha conseguido derrotar a la estrella española.