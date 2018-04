Definidos los play off de la NBA

El torneo de baloncesto más importante del mundo definió en su temporada regular con los siguientes cruces.



Conferencia Este emparejamientos:



Toronto Raptors vs Washington Wizards (Serie de temporada igualada a 2 triunfos por bando)



Boston Celtics vs Milwaukee Bucks (Serie de temporada igualada a 2 triunfos por bando)



Philadelphia 76ers vs Miami Heat (Serie de temporada igualada a 2 triunfos por bando)



Cleveland Cavaliers vs Indiana Pacers (Serie de temporada a favor de Pacers 3-1)



Emparejamiento Oeste



Warriors vs Spurs (Serie de temporada 3-1 a favor de Golden State)



Blazers vs Pelicans (Serie de temporada igualada a 2 triunfos por bando)



Jazz vs Thunder (Serie de temporada 3-1 a favor de OKC)



La primera ronda de playoffs comienza el 14 de abril y las Finales, el 31 de mayo.