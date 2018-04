Angie Gómez y Karen Amaya se van a España

Tegucigalpa, Honduras

Una nació en el sur del país, la otra en el occidente, ambas se han estampado en dos de las mejores pedaleras de Honduras y hoy se han convertido en las primeras ciclistas catrachas en ser fichadas por un equipo europeo. Angie Gómez y Karen Amaya (de Bikemart) fueron contratadas por el Equipo Ciclista Femenino Frigoríficos Costa Brava de España y no esconden su alegría de ser legionarias. “Es uno de los sueños cumplidos de mi vida; en Honduras es un hecho histórico”, afirma con elocuente alegría Angie, mientras que Karen expresa entre sonrisas: “Representa algo muy importante porque nos vamos a preparar tanto mental como físicamente”.



Las dos ciclistas competirán en este 2018 y, si pasan la prueba, estarán renovando su contrato año a año.

Las catrachas vivirán en Sant Feliu de Guíxols, Girona (Cataluña) y participarán en la Copa España, Copa Catalán y otras competencias.



“El director técnico del equipo, Felisario Exposito, me encontró en Facebook y me estuvo siguiendo en la Vuelta a Guatemala y luego me contactó. También me hizo el ofrecimiento para otra corredora y por eso va Karen”, contó Gómez. Angie, que tiene 22 años y es oriunda de Choluteca, es sin duda la mejor ciclista catracha de la actualidad: cinco veces campeona nacional tanto de ruta como de montaña cinco y ganadora de la Segunda Vuelta Ciclística de EL HERALDO. Entre sus participaciones internacionales están el Campeonato Panamericano de MTB (Colombia), Campeonato Panamericano de Ciclismo en Ruta (Dominicana), Centroamericano de Montaña en Costa Rica, Vuelta a Guatemala, Vuelta Costa Rica, Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz, entre otras.



Viajan el martes a España

“El anhelo de cada ciclista es correr en otro país con un equipo, ya que en Honduras son muy pocas las mujeres que practican este deporte y no existen los equipos femeninos”, contó la pentacampeona, que en España correrá en ruta y montaña. Karen, que solo participará en ruta, fue subcampeona nacional en la última contrarreloj y ha participado en la Vuelta a Guatemala, Clásica de El Salvador, Panamericanos de República Dominicana, Centroamericanos de Nicaragua y Vuelta a Costa Rica.



“Empecé el ciclismo casi a los 29 años y siempre dije que quería irme a Europa, pero lo expresé como sin creerlo. Uno de los sueños es representar a Honduras y ser una de las mejores corredoras”, cuenta Karen, quien tiene 33 años y es originaria de La Entrada, Copán. El lunes tendrán un rol de despedida y el martes volarán a España para hacer realidad el sueño... “Si la Federación ayuda con los pasajes, vamos a representar a Honduras en los Centroamericanos y del Caribe de julio en Colombia”, se despidió Angie.