Detienen a McGregor quien afronta múltiples cargos por trifulca en Nueva York

Nueva York, Esatdos Unidos

Conor McGregor fue detenido por afronta múltiples cargos por agresión a raíz de una trifulca que supuestamente instigó y que provocó la cancelación de tres combates de la función más importante de la UFC en el año.



Un video parece mostrar la forma en que el astro de las artes marciales mixtas lanza una carretilla contra un autobús en el que viajaban peleadores, tras una conferencia de prensa para promover la función UFC 223 en el Barclays Center.



El Departamento de Policía de Nueva York informó que McGregor fue procesado y aguardaba comparecer ante un tribunal este viernes por tres cargos de agresión y otro por un delito contra la propiedad. No se supo de inmediato si McGregor contaba con un abogado que le representara.



Dana White, el presidente de la UFC, dijo el viernes que conversó con McGregor vía mensajes de textos y que el gladiador le señaló que la trifulca era algo que “tenía que pasar”.



“Ha sido quizás la peor conversación que hemos tenido”, dijo White a un programa matinal de la cadena deportiva FS1. “Conversamos ayer antes que se entregara a la policía”.



“No es que yo no crea que él no es consciente de lo ocurrido. Lo justificó”, añadió.



Un video muestra a McGregor con un grupo de personas que comienzan a desatar el caos, al tomar un ascensor hacia un andén de carga del Barclays Centers. El gladiador irlandés de 29 años lanza botes de basura e intenta arrojar también una valla metálica contra el autobús, tras presentarse de manera imprevista en Nueva York.



La policía de Nueva York informó que McGregor lanzó la carretilla al autobús, y causó lesiones menores a un pasajero. La UFC anunció que tres peleas de la función sabatina se han cancelado como resultado de la trifulca.



“La organización considera que el disturbio de hoy es absolutamente inaceptable, y trabaja para determinar las debidas consecuencias”, informó la UFC en un comunicado. “Los individuos involucrados en el incidente no son bienvenidos en la ceremonia de pesaje de mañana ni en el evento del sábado en el Barclays Center”.



McGregor no pelea en la UFC desde noviembre de 2016. White lo despojó esta semana del cetro de las 155 libras que jamás ha defendido.

Le puede interesar: LeBron esta cerca de rebasar el puntaje de Jordan