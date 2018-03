Los Yankees recuperan su altivez

New York Yankees left fielder Brett Gardner, left, talks with Yankees manager Aaron Boone during batting practice in Toronto.

Nueva York, Estados Unidos

Giancarlo Stanton habla de que al fin podrá disputar partidos que tengan “significado”.



El nuevo manager Aaron Boone dice que sencillamente está “fascinado” de anotar los nombres de Stanton y Aaron Judge en su tarjeta de alineación.



Y el gerente general Brian Cashman expresó que ha llegado la hora de aumentar su colección de anillos de la Serie Mundial, inalterada desde 2009.



“El ‘yo necesito otro anillo’ es el objetivo”, dijo Cashman, quien orquestó la transacción más importante del receso invernal al traer de Miami a Stanton tras una temporada en la que fue el campeón jonrones de las mayores y fue proclamado como el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.



“Necesito otro anillo, pero aquí hay gente no tiene ninguno. Otros tienen anillos que ganaron en otras partes. Creo que un anillo con el NY incrustado tiene más valor que los otros, según mi punto de vista”.

La altivez ha vuelto al Bronx.



Después de cuatro años seguidos sin victorias de postemporada, los Yanquis de Nueva York excedieron las expectativas al alcanzar el séptimo juego de la serie de campeonato de la Liga Americana.



Lo hicieron propulsados por los jonrones de Judge, Gary Sánchez, Didi Gregorius y Greg Bird, además de las aportaciones de su joven as Luis Severino.



¿Material suficiente?

Con los Yanquis, no hay límites. Furtivamente, procedieron a incorporar a Stanton y contrataron a un nuevo manager con el que esperan conquistar la corona número 28 de la Serie Mundial.



“Ya éramos un equipazo”, dijo Judge. “Pero añadir a Stanton y otras piezas más, vamos a ser mucho más fuertes. Esto promete que será muy divertido”.



Nueva York quedó segundo en la División Este el año pasado, escoltando a Boston. La marca de 91-71 reflejó un repunte de siete victorias con respecto a 2016, y la mejor del equipo desde 2012. Anotaron 858 carreras —un incremento de 178— y lideraron las mayores con 241 jonrones — incluyendo el record de 52 que Judge estableció para un novato.



Los principales cambios fueron el fichaje de Neil Walker para reemplazar a Starlin Castro en la segunda base y la adquisición de Brandon Drury de Arizona para tomar el puesto de Todd Frazier en la antesala.



Nueva York despidió a Joe Girardi, luego de una década conduciendo las riendas, y trajo a Boone, un comentarista de ESPN. Más recordado en la ciudad por el jonrón ante Tim Wakefield para sentenciar el séptimo juego de la serie de campeonato de 2003, debuta como manager con ningún tipo de experiencia.

Los Yanquis lograron ensamblar su equipo sin perder de visita que debían tener en cintura su nómina, por primera vez por debajo del tope para el impuesto de lujo desde que el gravamen entró en vigencia para la campaña de 2003. Eso les dejaría en condiciones para ir en busca de los renombrados agentes libres el próximo invierno: Bryce Harper, Manny Machado, Josh Donaldson y de repente Clayton Kershaw.





¿DUPLA HISTÓRICA?

Judge y Stanton podrían convertirse en una versión moderna de Mantle y Maris — o quizás Ruth y Gehrig — destrozando pantallas de video durante las prácticas de bateo y reescribiendo los libros de records.

Pero también podría batir otros records — de ponches



Stanton deberá responder a un nuevo entorno. Se aburrió de disparar jonrones en Miami, pero eso fue con unos Marlins que desde el primer mes sabían que no tendrían posibilidades de jugar en otoño. Tenía 11 jonrones a fines de mayo antes de prenderse para obtener el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. Un inicio flojo en el Bronx podría someterle a cuestionamientos y abucheos a los que no está acostumbrado.



LAS DUDAS

Hay temor por la profundidad de su rotación.

CC Sabathia, quien cumplirá 38 años en julio, ha lanzado más de 3.300 innings. Masahiro Tanaka se ha mantenido lanzado, pese a un problema en el codo que se diagnosticó en 2014. Sonny Gray ha sido un modelo de inconsistencia. La posibilidad que Severino y Jordan Montgomery den un paso atrás.



El primera base Bird se perderá los primeros dos meses por una cirugía en el tobillo. El poder de Sánchez con el bate es indiscutible, pero ¿mejorará en defensa? ¿Puede el cerrador Aroldis Chapman evitar problemas de mecánica toda una campaña?



Las lesiones podrían obligar a los Yanquis a depender de sus prospectos Gleyber Torres y Miguel Andújar.



ESTABILIDAD

Los Yanquis fueron un equipo con una puerta giratoria de managers desde que George Steinbrenner compró al equipo, cambiando de piloto de 20 veces entre 1973 y octubre de 1995, cuando Joe Torre reemplazó a Buck Showalter. Girardi asumió al final de 2017 y ahora es el turno de Boone.



"Tengo que ganarme ese respeto bien rápido, que me puedan ver y confiar en mí, que yo estoy a la altura de la responsabilidad”, dijo Boone.