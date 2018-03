El GP de Australia sube el telón de la Fórmula Uno con Hamilton como favorito

MELBOURNE, AUSTRALIA

Antes del inicio de la temporada de Fórmula 1 en Melbourne el sábado en la madrugada, Lewis Hamilton da la impresión de que cualquier otro resultado que no sea el triunfo, para comenzar con autoridad el Mundial, sería más o menos un fracaso.



"Algunas personas se preguntan qué es lo que me impulsa a seguir en la F1, después de haber ganado ya cuatro títulos, pero la respuesta es que yo pongo todos los contadores a cero cada año", afirmó el británico.



Sea como fuere, el piloto de Mercedes es el grandísimo favorito para revalidar el título.

Y Hamilton quiere demostrarlo desde la primera carrera, ante la amenaza del también cuádruple campeón del mundo Sebastian Vettel (Ferrari), del joven prodigio holandés Max Verstappen (Red Bull), o incluso de su compañero finlandés Valtteri Bottas.



Al igual que su rival alemán, Hamilton cuenta con dos victorias en Melbourne (2008 y 2015).

El año pasado fue Vettel el ganador en Australia, dando inicio a una gran temporada en la que estuvo cerca de conquistar su quinto entorchado mundial.



"Lo que ocurrió en 2017 importa poco en mi opinión porque lo que cuenta para mí es lo que ocurrirá esta temporada", insistió Hamilton.



El británico de 33 años confesó que actualmente medita sobre la orientación que dará a su carrera a partir del 2020.

"Creo que cuando uno supera el punto álgido de su carrera se hace más difícil alcanzar el nivel necesario de forma física, y el interés empieza a decaer, pero no me siento en absoluto en ese momento", desvela.



45 millones por temporada

Hamilton todavía no ha renovado con Mercedes, mientras que su contrato expirará a final de año. Pero la única duda es el montante de su nueva ficha, que podría superar los 45 millones de euros por temporada.



Hamilton, que logró las últimas cuatro poles en Australia, podría lograr esta temporada un quinto Mundial, lo que le permitiría igualar en el palmarés con el argentino Juan Manuel Fangio.



Su jefe, el austríaco Toto Wolff, explicó que espera "una apasionante pelea a tres bandas" entre Mercedes, Ferrari y Red Bull.

Antes de las primeras vueltas el viernes en los ensayos libres, los aficionados de la F1 sueñan con que el implacable dominio de los híbridos de Mercedes las últimas temporadas, dé pie al menos a emoción hasta el final del Mundial.





El himno de la F1

Con ese objetivo, varios equipos apostarán por la introducción de dispositivos aerodinámicos no del todo testados, a riesgo de que no resulten como se espera de ellos.



Para añadir emoción, la lluvia podría ser la invitada en esta primera carrera, en la que se estrenará asimismo el 'halo', un nuevo sistema de protección en la cabina del piloto.

Los nuevos neumáticos Pirelli jugarán también un rol más importante de lo habitual.



Ante las críticas por la falta de espectáculo en las carreras, la FIA ha implantado una tercera zona de DRS en la que los pilotos pueden activar su alerón trasero, lo que provocará más adelantamientos.



Otra de las novedades será el nuevo himno de la F1, que sonará por primera vez este fin de semana.

Su autor, el estadounidense Brian Tyler, es el creador de la banda sonora de la saga de Hollywood 'Fast and Furious' (rápido y furioso), cualidades que Liberty Media, la FIA y los aficionados esperan ver sobre el asfalto esta temporada.

ESTAS SON LAS 21 CARRERAS DE LA FóRMULA UNO:



GP DE AUSTRALIA

Fecha: Sábado 24 Marzo 11:10 PM

Pista: Circuito de Albert Park





GP DE BAREIN

Fecha: Domingo 8 Abril 9:10 AM

Pista: Circuito Internacional de Baréin





GP DE CHINA

Fecha: Domingo 15 Abril 12:10 medianoche

Pista: Circuito Internacional de Shanghái





GP DE AZERBAIYáN

Fecha: Domingo 29 Abril 6:10 AM

Pista: Circuito callejero de Bakú





GP DE ESPAÑA

Fecha: Domingo 13 Mayo 07:10 AM

Pista: Circuito de Barcelona-Cataluña





GP DE MóNACO

Fecha: Domingo 27 Mayo 7:10 AM

Pista: Circuito de Mónaco





GP DE CANADá

Fecha: Domingo 10 Junio 12:10 M

Pista: Circuito Gilles Villeneuve





GP DE FRANCIA

Fecha: Domingo 24 Junio 8:10 AM

Pista: Circuit Paul Ricard





GP DE AUSTRIA

Fecha: Domingo 1 Julio 7:10 AM

Pista: Red Bull Ring





GP DE GRAN BRETAÑA

Fecha: Domingo 8 Julio 7:10 AM

Pista: Circuito de Silverstone





GP DE ALEMANIA

Fecha: Domingo 22 Julio 7:10 AM

Pista: Hockenheimring





GP DE HUNGRíA

Fecha: Domingo 22 Julio 7:10 AM

Pista: Hockenheimring





GP DE BéLGICA

Fecha: Domingo 26 Agosto 7:10 AM

Pista: Circuito de Spa-Francorchamps





GP DE ITALIA

Fecha: Domingo 2 Septiembre 7:10 AM

Pista: Autodromo Nazionale di Monza





GP DE SINGAPUR

Fecha: Domingo 16 Setiembre 6:10 AM

Pista: Circuito callejero de Marina Bay





GP DE RUSIA

Fecha: Domingo 30 Septiembre 5:10 AM

Pista: Autódromo de Sochi





GP DE JAPóN

Fecha: Sábado 6 Octubre 11:10 PM

Pista: Circuito de Suzuka





GP DE EEEUU

Fecha: Domingo 21 Ocubre 12:10 PM

Pista: Circuito de las Américas





GP DE MéXICO

Fecha: Domingo 28 Octubre 1:10 PM

Pista: Autódromo Hermanos Rodríguez





GP DE BRASIL

Fecha: Domingo 11 Noviembre 11:10 AM

Pista: Autódromo José Carlos Pace





GP DE ABU DABI

Fecha: Domingo 25 Noviembre 7:10 AM

Pista: Circuito Yas Marina