Occidente suma segundo triunfo al hilo en la Liga Mayor de Baloncesto de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

Pegando de dos en dos, el quintento del Banco de Occidente impone respeto en la categoría C de la Liga Mayor de Baloncesto Nathanael Lópe Fuentes que se desarrolla en Tegucigalpa.



El martes 20 de marzo, Occidente venció 63-53 a Eagles, en duelo disputado en el Nacional de Ingenieros Coliseum de esta ciudad. De hecho, los banqueros habían ganado su primer partido hacía una semana a los Castores del Nacional de Ingenieros C.



En otro partido de martes, pero por la categoría B, Bulldogs venció 59-49 a Da'Hood, en tanto que el domingo Vengadores vencieron a Espartanos 68-55.



Otros resultados del domingo en la categoría C: Rookies 47-43 Galech 43, Rogue One 57-49 Vikingos, Icevic 70-69 Amigazos, Caballeros 74-55 Raptors, Guarriors 55-60 Academia 60.



PARTIDOS DEL JUEVES 22 DE MARZO

Precio de la entrada: L 20.00

6.30 pm Lakers - Nacional de Ingenieros (C)

8.00 pm Jurásicos- Nacional de Ingenieros (B)