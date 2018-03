NBA: Tyronn Lue se aleja del banquillo de los Cavaliers por problemas de salud

Ohio, Estados Unidos

El entrenador de los Cavaliers de Cleveland, Tyronn Lue, se alejará del equipo para atender cuestiones de salud que han incluido dolores de pecho y pérdida de sueño.



A través de un comunicado, Lue indicó el lunes que los estudios no ofrecieron un diagnóstico para sus malestares y no dio una fecha para su regreso. El entrenador señaló que necesita hacerse a un lado “y concentrarme en establecer una base más fuerte y sana” desde la cual dirigir al equipo por el resto de la temporada.



“Si bien yo he tratado de lidiar con ello, lo que menos quiero es que afecte al equipo. Voy a aprovechar este tiempo para enfocarme en una rutina y medicamento prescritos, lo que anteriormente ha sido difícil de hacer a mitad de una temporada”, explicó Lue, de 40 años. “Mi meta es salir de esto siendo una versión más fuerte y sana de mí a fin de seguir guiando a este equipo al campeonato por el que todos luchamos”.



Los Cavaliers tampoco aclararon quién estará al frente del equipo ante la ausencia de Lue, aunque tal responsabilidad podría ser del entrenador adjunto Larry Drew.



LeBron James dijo que fue informado sobre la decisión de Lue el lunes por la mañana en el entrenamiento, y consideró que probablemente fue una buena medida.



“Yo sabía que él estaba batallando, pero nunca dejó de ser el mismo. Simplemente él lidiaba con ello de la mejor manera posible”, resaltó James. “Una vez que él deja el gimnasio y va a casa, hay cosas que nosotros desconocemos, pero él fue el mismo día con día pese que estaba pasando por todo esto”.



Una temporada estresante para los Cavaliers ha cobrado factura a su entrenador, que guio a Cleveland al título de la NBA en 2016 después de asumir el cargo en sustitución de David Blatt a mediados de la temporada. El equipo tiene marca de 40-29, en el tercer lugar de la Conferencia del Este, y ha resistido a serios cambios de su roster, lesiones y otras distracciones al tiempo que tratan de regresar a la final de la NBA.



Ahora tendrán que hacerlo sin su entrenador.



Lue pasó la segunda mitad de la victoria en Chicago del sábado en los vestuarios por una enfermedad, la segunda vez en la presente campaña que abandona un partido antes de tiempo por no sentirse bien. El ex escolta de la NBA también se ausentó un juego frente a Chicago en casa en diciembre.



Drew dirigió al equipo durante la segunda mitad del encuentro del sábado, el último de una gira de seis compromisos y 11 días. Cleveland regresa a casa para recibir a Milwaukee el lunes.