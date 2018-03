Tom Brady le gana a Stephen Colbert bebiendo cerveza

Nueva York, Estados Unidos

No le gustarán las fresas, pero Tom Brady tiene un cierto talento para la cerveza.



El quarterback de los Patriots de New England apareció el lunes por la noche en el programa de CBS "The Late Show with Stephen Colbert" para promover su libro "The TB12 Method", en el que escribe sobre dieta y desempeño deportivo. Eso incluye abstenerse del alcohol.



Brady le dijo a Colbert que rara vez toma, aunque reconoció que fue un "muy buen bebedor de cerveza en otra época". Así que el anfitrión lo desafió a empinar el codo.



Brady logró vaciar su vaso en dos grandes tragos, en cuestión de segundos, dejando a Colbert muy atrás.



Colbert también hizo que el futbolista probara su primera fresa. “No está tan mal”, dijo Brady, quien explicó que nunca había comido la fruta porque odiaba el olor.