Rogue One y Amigazos se imponen en inicio de Liga Mayor de Baloncesto

TEGUCIGALPA, Honduras - Los quintentos de Rogue One en categoría C y Amigazos en categoría B, se impusieron este fin de semana en el inicio de la Liga Mayor de Baloncesto Nathanael López de Tegucigalpa.



En partidos jugados en el Nacional de Ingenieros Coliseum, Rogue One ganó 77-53 a la Academia Militar. En tanto que por la categoría B, Amigazos se hizo con el score 73-48 a Da'Hood.



La jornada tuvo además en los actos protocolarios la mesa de honor y la juramentación de la directiva, compuesta por el presidente Carlo Santos, Luis Abel Bejarano (secretario), Carmen Turcios (tesorera), Héctor Ortiz (fiscal), Gerardo Álvarez (vocal) y Carlos Mauricio Fiallos. La juramentación la realizó el vocal del Comité Olímpico Hondureño (COH), Mario Argeñal.



Resultados del domingo 11 de marzo

10:00 Unitec 83-71 Lákers (C)

11:30 Raptors 64-59 Rookies (C)

01:00 Guarrios 55-51 Vengadores (C)

02.30 Caballeros 60-42 Amigazos (C)

04:00 Vikingos 60-52 Invatlan (C)



Juegos del martes 13 de marzo

6:30 Galech vrs Magic (C)

8:00 Occidente vrs Nac de Ings(C)



Juegos del jueves 15 de marzo

6:30 Eagles vrs Icevic (C)

8:00 Nac Ings vrs Vengadores (B)



Juegos del sábado 17 de marzo

6.30. Pendiente

8:00 Jurasicos vrs Bulldogs (B)