Liga Mayor de Baloncesto dará inicio en Tegucigalpa este fin de semana

TEGUCIGALPA, Honduras - La Liga Mayor de Baloncesto de Tegucigalpa anunció el inicio de la temporada 2018 para este fin de semana. Este, como cada año, se jugarán tres categorías, informó el recién electo presidente de este circuito, Carlos Santos, quien además es entrenador profesional.



Los partidos se estarán programando cada semana y se realizarán en el Nacional de Ingenieros Coliseum, con un precio L 20.00 la entrada.



LIGA MAYOR DE BALONCESTO

PRIMERA JORNADA:



Sábado 10 de marzo

5:00 PM Academia vrs Rogue One (C)

6:15 PM INAUGURACIÓN

7:00 PM Da hood vrs Amigazos (B)



Domingo 11 de marzo

10:00 AM Unitec vrs Lákers (C)

11:30 AM Raptors vrs Rookies (C)

01:00 PM Guarrios vrs Vengadores (C)

02.30 PM Caballeros vrs Amigazos (C)

04:00 PM Vikingos vrs Invatlan (C)



Martes 13 de marzo

6:30 PM Galech vrs Magic (C)

8:00 PM Occidente vrs Nac de Ings (C)



Jueves 15 de marzo

6:30 PM Eagles vrs Icevic (C)

8:00 PM Nac Ings vrs Vengadores (B)



Sábado 17 de marzo

6.30 PM Pendiente

8:00 PM Jurasicos vrs Bulldogs (B)