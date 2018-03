Sudáfrica: Serruchan las piernas de triatleta que entrenaba 

Johannesburgo, Sudáfrica

Agresores en Sudáfrica atacaron a un destacado triatleta, miembro del equipo nacional, que iba en bicicleta a un entrenamiento, y le causaron graves heridas en las piernas con un serrucho, dijo un director atlético el miércoles.



Mhlengi Gwala, de 27 años, estaba siendo operado después del ataque, que se produjo el martes en la ciudad costera de Durban, dijo Dennis Jackson, director del programa para atletas de elite de la provincia de KwaZulu-Natal.



Los agresores arrancaron a Gwala de su bicicleta cuando ascendía una cuesta empinada. Con un serrucho de escaso filo desgarraron músculos, nervios y hueso de la pantorrilla izquierda, dijo Jackson, quien pudo hablar con el atleta por teléfono. No alcanzaron una arteria principal y los cirujanos confían en salvar la pierna, dijo Jackson.



Empezaron a serruchar la pierna izquierda, pero huyeron, lo que permitió al atleta arrastrarse a un camino y hacer señales a un auto que pasaba, que lo llevó a un hospital.



El ataque horripilante ha provocado miedo a los atletas de Durban, que habitualmente salen a entrenarse por la madrugada cuando hay poca gente en las calles, y no había explicación de inmediato para el ataque. El atleta había ofrecido su teléfono celular, su billetera y su bicicleta a los agresores, que hablaban en un idioma que Gwala no comprendía.



“Nunca supe que tuviera enemigos”, dijo Jackson. “Es un embajador maravilloso de este deporte”.



Gwala, quien se hizo atleta luego de superar adicciones a las drogas y el alcohol, representó a Sudáfrica en competencias internacionales en Chicago en 2015 y Holanda el año pasado, dijo Jackson. El triatlón consiste en competencias de natación, ciclismo y carrera.