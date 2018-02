El Comité Olímpico Internacional levanta la suspensión a Rusia

Moscú, Rusia

El Comité Olímpico Internacional (COI) levantó este miércoles la suspensión del Comité Olímpico ruso (ROC), una decisión esperada después de los Juegos de Pyeongchang, que no retira sin embargo los numerosos obstáculos a los que Rusia deberá enfrentarse para estar totalmente reintegrada en el deporte mundial.



"El Comité Olímpico ruso está totalmente reintegrado en sus derechos como miembro del COI", anunció con satisfacción el presidente de la instancia olímpica rusa, Alexandre Jukov, tres días después del final de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang.



"Hoy recibimos una carta del COI en la que se restablece nuestro estatus", añadió, precisando que esta "reintegración está ligada a los exámenes antidopaje de los deportistas rusos que participaron en los Juegos Olímpicos".



"En la carta está escrito que (más allá de los exámenes positivos durante los Juegos) todos los exámenes dieron negativo. Así que la decisión automática de nuestro restablecimiento entró en vigor", prosiguió el dirigente deportivo, aliviado después de "los meses más difíciles de la historia del deporte ruso y del movimiento olímpico en Rusia".





Poco después, el COI confirmaba el levantamiento de las sanciones por medio de un lacónico comunicado: "El COI confirma que todos los resultados son negativos. Asimismo (...) la suspensión del Comité Olímpico ruso fue levantada con carácter inmediato".



La decisión de suspender al ROC, tomada el 5 de diciembre, establecía la posibilidad de levantar dicha suspensión el último día de los Juegos de Invierno, con el fin de permitir a los deportistas rusos desfilar bajo la bandera del país, pero el comité ejecutivo del COI rechazó esa posibilidad la misma mañana del día del desfile de clausura.



Dos casos de dopaje que afectaban a deportistas rusos fueron revelados durante los recientes Juegos; un jugador de curling que dio positivo por Meldonium y que perdió la medalla de bronce en la prueba mixta, y una participante en Bobsleigh a dos, que terminó duodécima.



El presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach, había dejado abierta la puerta a una reintegración automática de Rusia si no se descubría ningún otro caso de dopaje durante los Juegos.



- Pasar página -

El restablecimiento de su país fue recibido con alivio por los deportistas rusos que participaron en los Juegos. "La ausencia de la bandera rusa en los Juegos me encolerizó. Rusia está en mi corazón", declaró la joven Alina Zagitova, de 15 años, declarada campeona olímpica de patinaje artístico en Pyeongchang.



Esta decisión se produce el mismo día en que Vladimir Putin recibió en el Kremlin a los deportistas rusos que participaron en los Juegos. "Habéis mostrado las mejores cualidades humanas y deportivas. Demostrasteis vuestras cualidades de lucha", declaró el presidente ruso, aludiendo a la suspensión como "una página que debemos pasar".



Un informe de la Agencia Mundial Antidopaje había destapado un vasto escándalo de dopaje institucionalizado en Rusia, especialmente durante los Juegos Olímpicos de Sochi-2014.



El COI permitió a 168 deportistas rusos considerados "limpios" competir en Corea del Sur bajo bandera olímpica. La delegación terminó en el 13º puesto del medallero, con dos oros, lo que contrasta con las 13 medallas de oro conquistadas en el momento de la ceremonia de clausura de los Juegos de Sochi-2014.





- Convencer a la AMA -

Pero la reintegración Rusia no quiere decir que el país haya despejado todas las dudas. Queda por convencer a la AMA, que recordó el domingo por la noche que Rusia no está aún en conformidad con el reglamento antidopaje mundial.



"Desgraciadamente, nuestra relación con la AMA sobre el restablecimiento de la Rusada (Agencia rusa antidopaje) no han terminado. Y eso va a ser un proceso ligeramente más complicado que el restablecimiento del ROC" por el COI, reconoció Alexandre Jukov.



La AMA es en efecto mucho más exigente que el COI ante escándalos de dopaje revelados en el deporte ruso. La instancia mundial de la lucha antidopaje había expresado la "consternación y la frustración" de la comunidad deportiva tras el levantamiento de la suspensión de 28 deportistas rusos por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), a comienzos de febrero, días antes del inicio de los Juegos Olímpicos.