EEUU, eliminado de torneo olímpico de hockey masculino por los checos  

Pyeongchang, Corea del Sur

Estados Unidos, que había llegado al menos a semifinales en los dos últimos torneos olímpicos de hockey hielo, fueron eliminados este miércoles en cuartos de final de los Juegos de Pyeongchang por la República Checa (2-2; 3-2 en los penales).



Sin los jugadores de la prestigiosa NHL, el efectivo estadounidense está compuesto por jóvenes universitarios y por veteranos que ya abandonaron el campeonato norteamericano.



Estos no pudieron encontrar soluciones ante un conjunto checo bien organizado, que se vengó así de su eliminación en cuartos de final en Sochi-2014 por Estados Unidos.



Los estadounidenses habían sido finalistas en Vancouver-2010, y semifinalistas en Sochi, donde fueron eliminados con justicia por el futuro ganador, Canadá (1-0).



Estados Unidos, poco convincentes en la fase de grupos, parecían haber recuperado algo de coherencia en su juego al superar a Eslovaquia en el repechaje (5-1). Contra los checos abrieron el marcador por medio de Ryan Donato (7), el único de los suyos en salir reforzado de Pyeongchang.



Pero Jan Kolar igualó para la República Checa (16), que se puso por delante en el segundo período por medio de Tomas Kundratek (29). Aunque Jim Slater igualaría poco después (31).



En la resolución a penales el arquero checo Pavel Francouz detuvo los cinco lanzamientos de los estadoundenses. Petr Koukal fue el único de los diez lanzadores en enviar el disco al fondo de la red. Suficiente para propulsar a la República Checa a una ronda a la que no llegaban desde Turín-2006.



"Era nuestro sueño antes del torneo llegar tan lejos, pero realmente espero que no sea el final", afirmó Francouz. "Podemos llegar más lejos si seguimos jugando tan bien como equipo", añadió el héroe checo.



Los checos se enfrentarán por un puesto en la final con el equipo de Deportistas Olímpicos de Rusia, que se impuso este miércoles a Noruega (6-1).



En la otra parte del cuadro, Alemania sorprendió a Suecia, la subcampeona olímpica de Sochi-2014, a la que derrotó por 4-3.



Los germanos se medirán en semifinales frente a Canadá, el país campeón de las dos últimas ediciones olímpicas de este torneo, pero que en Pyeongchang tiene la sensible ausencia de sus jugadores de la NHL. Los canadienses superaron 1-0 a Finlandia.



Resultados de los cuartos de final del torneo masculino de hockey sobre hielo:



- Miércoles:



República Checa - Estados Unidos 3 - 2



Deportistas Olímpicos de Rusia - Noruega 6 - 1



Alemania - Suecia 4 - 3



Canadá - Finlandia 1 - 0

