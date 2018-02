Minneapolis, Estados Unidos

A continuación los últimos diez ganadores del Super Bowl de la NFL, antes de la final de la temporada 2017 este domingo entre New England Patriots y Filadelfia Eagles, en Minneapolis, Minnesota:



2016: New Englad Patriots



2015: Denver Broncos



2014: New England Patriots



2013: Seattle Seahawks



2012: Baltimore Ravens



2011: New York Giants



2010: Green Bay Packers



2009: New Orleans Saints



2008: Pittsburgh Steelers



2007: New York Giants



Los clubes más ganadores en la historia de la NFL:



1. Pittsburgh Steelers (6)



2. San Francico 49ers (5)



. Dallas Cowboys (5)



. New England Patriots (5)



5. Green Bay Packers (4)



. New York Giants (4)