Exjugador de la NBA y su esposa mueren en fatal accidente de tránsito

El exjugador de la NBA, Rasual Butler, de 38 años de edad, falleció junto a su esposa en un fatal accidente de tránsito registrado en la ciudad de California, Estados Unidos.

De acuerdo a las informacines, Butler viajaba en su camioneta en horas de la madrugada de este martes con su esposa Leach LaBelle, cuando perdió el control del vehículo pegando en un parquímetro y posteriormente estrellándose contra una pared.

El vehículo del exbasquetbolista quedó completamente destruido tras el fuerte impacto. Miembros del Cuerpo de Bomberos y otro grupo de rescatistas llegaron a la zona para retirar los cuerpos.

Rasual Butler fue seleccionado en 2002 por Miami Heat, Butler vistió las camisetas de New Orleans Pelicans, Los Ángeles Clippers, Chicago Bulls, Toronto Raptors, Indiana Pacers, Washington Wizard y San Antonio Spurs. Si bien no pudo conseguir ningún anillo de la NBA, sí fue incluido en el Hall of Fame de la universidad de La Salle, en donde se forjó como jugador.

Por su parte, su esposa era cantante y en 2004 había participado del programa de televisión estadounidense American Idol en donde acabó entre los 12 mejores participantes.

