Declaran culpable a hombre que mató al exjugador de NFL Joe McKnight

Gretna, Louisiana, Estados Unidos

El hombre que mató al excorredor de la NFL Joe McKnight tras un incidente vial en diciembre de 2016 fue hallado culpable el viernes de homicidio imprudencial por un jurado en un suburbio de Nueva Orleáns.



Los miembros del jurado comenzaron a deliberar por la tarde sobre el caso de Ronald Gasser, de 56 años. El delito por el que se le declaró culpable se sanciona con una condena máxima de 40 años de prisión.



La defensa había argumentado que Gasser temió por su vida cuando abrió fuego contra McKnight desde el asiento del conductor. El exjugador de fútbol americano estaba de pie frente a la ventanilla del auto de Gasser, del lado del copiloto.



De acuerdo con la policía, la muerte siguió a un altercado en el que Gasser y McKnight condujeron de manera agresiva sus vehículos a lo largo de un tramo de ocho kilómetros (cinco millas). La confrontación comenzó con una maniobra abrupta en un puente de Nueva Orleáns y terminó cuando McKnight descendió de su vehículo y se acercó al de Gasser en una intersección suburbana.



Los fiscales no refutaron los señalamientos de que McKnight había conducido de manera peligrosa antes de ser abatido a tiros.



“No negamos que él estaba conduciendo como un tonto”, dijo Seth Shute, vicefiscal de distrito, en los argumentos de cierre ante el jurado. Aludió así a las versiones de testigos, quienes señalaron que McKnight realizó maniobras violentas en zigzag, cerrándoles el paso a varios autos, incluido el de Gasser.



Pero Shute afirmó que Gasser agravó el peligro, al tomarse la forma de conducir de McKnight como un reto personal.



“El señor Gasser pensó que el señor McKnight lo había desafiado a un duelo”, dijo Shute al jurado. “Lo siguió por la salida de la autopista. No era la salida que debía tomar”.



Shute reconoció también que McKnight colocó una mano encima de la ventanilla que estaba abierta en el auto de Gasser. Sin embargo, recalcó que las evidencias materiales demostraron que Gasser mintió durante un interrogatorio amplio de la policía, al afirmar que McKnight arremetió contra él.



El vicefiscal recordó que no se encontró pólvora en el cuerpo de McKnight, lo que evidencia que no estaba cerca de Gasser.



“Joe McKnight no arremetió”, dijo, al citar los resultados de la autopsia. “De haberlo hecho, habría presentado un agujero en su músculo deltoides”.



McKnight jugó tres temporadas en la NFL con los Jets de Nueva York y una con los Chiefs de Kansas City. Murió el 1 de diciembre de 2016.