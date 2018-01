Murray confía en regresar para temporada sobre hierba tras operación de cadera

Londres, Inglaterra

El antiguo N.1 del mundo, el escocés Andy Murray, indicó que confía en su regreso a las pistas para la temporada sobre hierba, a partir de junio, después de la operación de la cadera a la que se sometió en Australia, anunció este lunes el tenista británico.



"Hoy he superado con éxito una operación de la cadera derecha en el hospital Saint Vicent de Melbourne. (...) Estoy ansioso por volver a la competición para la temporada sobre hierba", escribió el Murray en su cuenta de Facebook.



"Volveré", prometió el dos veces ganador de Wimbledon.



"Todavía no he terminado de jugar a tenis", aseguró a la BBC. "Voy a jugar de nuevo al más alto nivel. Soy muy optimista sobre el futuro, el cirujano está satisfecho de cómo salió todo", añadió.



El escocés de 30 años, ausente del circuito ATP desde hace más de seis meses, anunció el jueves su baja para el Abierto de Australia por los problemas de su cadera.



"Espero poder jugar de nuevo pronto", añadió.



El actual número 19 del mundo no había jugado desde su eliminación en cuartos de final del último Wimbledon el pasado mes de julio. Si su regreso se produce en los primeros torneos sobre hierba de la temporada, Stuttgart y 'S-Hertogenbosch, a partir del 11 de junio, habrá pasado casi un año alejado de las pistas.



"Mi intención es jugar de nuevo para la temporada de hierba, quizá antes, pero seguramente no me voy a precipitar", precisó a la BBC. "Quiero estar seguro de estar preparado para mi regreso".



Tras la senda de Federer

La operación debería solucionar el problema de cadera que lastró su temporada 2017, tras un final de 2016 que le vio coronarse número 1 del mundo después de cinco torneos como campeón en las últimas semanas del año.



"El médico cree que mi cadera estará mejor que hace un año", dijo Murray este lunes. "Evidentemente hace un año yo estaba bien, era número 1 del mundo", ironizó.



Pero su intensa búsqueda del liderato mundial le provocó varios problemas físicos (también fue operado de los aductores).



"Desde luego no voy a participar en tantos torneos ni a realizar tantos esfuerzos para intentar alzarme al primer puesto", prometió.



"Me concentraré en los grandes eventos, en los grandes torneos antes que intentar alcanzar ciertos objetivos en la clasificación", indicó el británico.



Una solución que vino bien al antiguo número 1, el suizo Roger Federer, quien puso término a su temporada de 2016 después de Wimbledon.



Sus problemas en las rodillas le impidieron incluso representar a Suiza en los Juegos de Rio.



De vuelta en 2017, realizada de manera progresiva, conquistó sus títulos 18 y 19 en Grand Slam. Inició el año con un triunfo en el Abierto de Australia, antes de conquistar su octavo torneo de Wimbledon poco antes de celebrar su 36º cumpleaños.

