El noble gesto del jugador de los Brewers de Milwaukee Mauricio Dubón con niños hondureños

Tegucigalpa, Honduras

El jugador hondureño de béisbol, Mauricio Dubón, que milita en los Brewers de Milwaukee de las Grandes Ligas, sorprendió a sus fanáticos en redes sociales al compartir una foto que comprobó su nobleza y gran corazón.

El parador en corto de los Cerveceros, quien es el primer hondureño formado en Honduras en jugar en las Grandes Ligas, recordó su niñez siendo jugador en su país, y lo mucho que le costó llegar hasta donde está, pero lo hizo de una noble manera.

"Creciendo en el equipo de béisbol de Honduras era difícil de conseguir. Gracias @PitchInForBaseball por ayudar a más niños en Honduras jugar a la pelota #bendecido", fue lo que escribió en inglés Dubón, de 23 años de edad, en su perfil de Twitter.

El catracho aparece en la foto que acompaña el tuit, entregando implementos deportivos a niños de escasos recursos, acto por el que ha recibido muchas felicitaciones en redes sociales.

Mauricio es ahora uno de las prometedoras estrellas de los Cerveceros de Milwaukee y se ha convertido en una de las grandes figuras del deporte que representan de la mejor manera a Honduras en el extranjero.

Growing up in Honduras baseball gear was hard to come by. Thank you @PitchInForBaseball for helping more kids in Honduras play ball ???? #blessed pic.twitter.com/P03Pj5dwtH