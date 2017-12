Reina de belleza nicaragüense bañada en oro en juegos centroamericanos  

Managua, Nicaragua

La fisicoculturista y Miss Nicaragua 2012, Farah Eslaquit, se cubrió de oro en los XI Juegos Centroamericanos, en una disciplina que le dio 17 medallas al país sede, entre ellas cuatro doradas.



Eslaquit impactó con su cuerpo curvilíneo y una excelente coreografía musical durante su exhibición en la categoría bikini fitness +160 centímetros, en la que obtuvo el oro.



"En mi categoría se busca simetría, armonía corporal, definición pero no extrema, un físico atlético, también cuenta con mucha actitud en el escenario y por supuesto las poses reglamentarias", explicó la atleta a la prensa.



La joven, quien representó a Nicaragua en el concurso Miss Universo 2012, manifestó que "he tomado muy en serio mi disciplina y eso se ha notado gracias a Dios".



Las semanas previas al certamen fueron intensas para Eslaquit con un entrenamiento fuerte, según su manager Wilberto Zapata, quien le exigió trabajar el doble.



Eslaquit ha logrado reconocimientos nacionales de fisicoculturismo en talla alta, entre ellos "El Novato en León", y destacó en el Campeonato Femenino Centroamericano realizado en Guatemala, en el Internacional de Costa Rica y el Panamericano en Ecuador.



En el primer día de las competencias de físicoculturismo de ambos sexos, Guatemala obtuvo 12 medallas (ocho oros, dos plata y dos bronce); Nicaragua 17 (4, 8, 5); Costa Rica 4 (2, 1, 1) y Honduras un bronce.



En otras disciplinas, el fútbol masculino culmina su calendario con la disputa entre Costa Rica y Honduras por el oro; Nicaragua y El Salvador por el bronce.



Las selecciones femeninas de fútbol de Nicaragua y Costa Rica pelearan el jueves por el oro.



El boxeo inicia sus compromisos con 14 medallas doradas en juego; el ciclismo con dos oros en disputa.

