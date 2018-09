"¿Roatán? Es una falta de respeto ese tipo de canchas"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con el bozal en la boca de Nahún Espinoza, el turno en los micrófonos ha sido esta mañana para Danilo Turcios, asistente técnico de Olimpia que se ha caracterizado por decir las cosas de frente y hoy no ha sido la excepción. A pocas horas del juego por octavos de final de la Copa ante Galaxy FC en la horrible cancha del Estadio Julio Galindo, el Enano volvió a poner el dedo en la llaga.



"Nahún Espinoza ya había hablado de las condiciones en que se juegan estos partidos y ayer vimos tomas del estadio de Roatán... sinceramente no es una cancha para que se juegue fútbol profesional y de ayer a hoy no creo que vaya a cambiar mucho", comenzó diciendo el exvolante de los Merengues; "es una falta de respeto ese tipo de canchas, no solo para Olimpia sino para cualquier equipo de Primera División. Imagínense jugadores como Jerry Bengtson y Carlo Costly que vienen de jugar al más alto nivel internacional y ahora tienen que ir a esos terrenos", le echó más leña al fuego Dani Turcios.



- ¿No tenés miedo al decir estas cosas, Dani Turcios? Porque a Nahún Espinoza ya le pusieron un bozal, ¿eh?

- Es que yo nunca me he escondido y más bien ustedes como prensa deberían de apoyarnos porque igual saben que está mal jugar en esas canchas y no dicen nada. A mí no me da miedo decir estas cosas.

- ¿No es un irrespeto para Galaxy FC todo esto que se está diciendo?

- Para nada. A Galaxy FC lo respetamos como a cualquier equipo que va a jugar contra Olimpia y no lo vamos a menospreciar solo porque juega en Liga Mayor; eso sí, definitivamente que haber jugado en La Ceiba hubiera sido lo más indicado, pero nosotros acatamos órdenes y ahora solo resta hacer frente a la adversidad y cuidar a los jugadores.

- ¿De alguna lesión?

- Claro. No hay miedo a nada extrafutbolístico, hay miedo a que se lesione un jugador. Ayer hablaba con Mario Iván Guerrero y recordábamos nuestros inicios cuando entrenábamos en el viejo Birichiche... tanto tiempo ha pasado y seguimos jugando en las mismas canchas. Es una vergüenza internacional porque estos partidos se miran fuera de las fronteras.



Olimpia sale a las 8:00 AM de mañana miércoles rumbo a Roatán. Almuerza, juega a las 3:00 PM contra Galaxy FC, duerme en Roatán y el jueves una parte de ese grupo se trasladará a San Pedro Sula para empezar a preparar el juego del sábado ante Honduras de El Progreso en el Humberto Micheletti.