Romell Quioto se pregunta qué pasa en Fenafuth porque aún no nombra entrenador

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El delantero hondureño, Romell Quioto, se encuentra de días libres en Tegucigalpa, tras la derrota del Houston Dynamo 4-2 ante Dallas FC por la temporada regular de la MLS.

El goleador apareció este domingo en el estadio Nacional durante el partido entre Olimpia y Real España por la fecha 7 del Apertura de la Liga Nacional.



En breves declaraciones, el jugador dijo estar preocupado porque aún no se ha nombrado un entrenador oficial en la Selección de Fútbol de Honduras, pero a la vez, dijo estar disponible para los partidos de octubre ante Emiratos Árabes Unidos y Marruecos con Carlos Ramón Tábora.



"Como jugador me estoy preguntando qué es lo que pasa en la Selección que no nombran el entrenador. Creo que eso ya debería de suceder, pero bueno, a nosotros solo nos toca esperar", dijo y luego sumó sobre su anuencia a integrar la H en los próximos amistosos. "Si, claro, estoy disponible si me llama Carlos Tábora, siempre y cuando me deje venir el Houston Dynamo".



Houston Dynamo tiene 10 partidos sin ganar en la MLS, no lo hace desde el 7 de julio cuando vencieron 3-0 a Minnesota United y ha quedado fuera de la postemporada pues marcha en la posición 10 de 12 en la conferencia del Oeste, aunque aún le quedan cinco fechas más ante Portland Timbers, Orlando City, San José Eartquakes, Seattle Sounders y Los Angeles FC.



Actualmente tiene 28 puntos y su máximo posible será 43 si no vuelve a perder un partido, en tanto que el sexto clasificado es Portland que ya tiene 41.



"Matemáticamente está difícil clasificar a los play off", dijo el Romántico.



Quizá, para el Houston Dynamo la opción más inteligente es enfocarse en ganar la US Open Cup, cuya final jugará el 26 de septiembre en el BBVA Compass Stadium, lo que podría ser el primer gran título del equipo naranja y que además da un boleto directo a la Concacaf Champions League.



Catar 2022

El Romántico del gol también aprovechó para dialogar de lo que se espera de la Selección Nacional, donde levanta la mano para este nuevo proceso eliminatoria a Catar 2022.



"Yo siempre voy a estar a las órdenes de la selección, esperar sólo el llamado para poder aportar ese granito de arena"



Al ser consultado sobre la nacionalidad del técnico de la Bicolor dijo que "eso es algo que no me compete a mí, sino que los directivos son los que sabrán que entrenador van a traer. Ojalá que sea uno que nos venga ayudar".



Y agregó que "ya a uno como jugador de experiencia eso no le debe de importar, uno sólo tiene que trabajar y estar a las órdenes del técnico independientemente quien sea".



Quioto mandó un mensaje a los federativos."Ya es tiempo que se pueda conseguir un entrenador, ya sea del ámbito local o internacional. Ya se vienen competencias importantes y todavía la Selección no tiene técnico".



El delantero habló de lo que están haciendo sus colegas Elis y Lozano. "Creo que es algo muy valorable, ellos están haciendo un buen trabajo, al igual que yo. Eso le ayuda al fútbol hondureño, sabemos que cuando estábamos ahí y andamos bien acoplados se nota la diferencia".



Según el jugador, para este nuevo Mundial llegarán con mejor experiencia. "Ya tuvimos la oportunidad de jugar una eliminatoria, fue la primera experiencia para nosotros y ahora que nos toque jugar la segunda ya hay más conocimiento y eso es importante".



"Ojalá que podamos llegar al Mundial. Vamos a trabajar fuerte desde el primer partido de la eliminatoria para estar en el Mundial", aseguró el delantero.

