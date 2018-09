Jugador del Tottenham recibe exención militar en Corea del Sur

JAKARTA, INDONESIA.-El delantero de Tottenham Son Heung-min evadirá el servicio militar en Corea del Sur.



Son recibió una exención cuando la selección nacional sudcoreana venció a Japón 2-1 en la final de los Juegos Asiáticos el sábado.



El gobierno de Seúl recompensa a los ganadores de medallas de oro en los Juegos Asiáticos y todos los medallistas olímpicos con la exención.

El servicio militar es obligatorio en Corea del Sur y So enfrentaba al menos 21 meses de servicio y la pérdida de millones de dólares en salario.



El sábado, Son tuvo parte en los dos goles y corrió en celebración por la cancha al final del partido, abrazando a sus compañeros. El jugador le agradeció a Tottenham por permitirle participar en el torneo en Indonesia, donde fue el capitán de la selección.



"Me siento excelente, me siento increíble”, dijo.