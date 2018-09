Manchester City derrota por 2-1 al Newcastle

LONDRES, INGLATERRA.- El Manchester City pasó apuros para vencer por 2-1 al Newcastle (18º), pero suma tres puntos importantes que le permite seguir a dos de Chelsea y Liverpool, que están en cabeza del campeonato inglés tras superar este sábado al Bournemouth (6º) y Leicester (8º).



El City sufrió ante un Newcastle que sólo ha sumado un punto en cuatro jornadas, pero que ya había demostrado su capacidad defensiva frente a otros dos aspirantes al título, Tottenham y Chelsea, contra los que perdió por el mismo resultado (2-1).



No obstante, el equipo que entrena Pep Guardiola comenzó bien y a los ocho minutos ya había abierto el marcador, con un derechazo cruzado de Sterling desde el interior del área.



Sin embargo, a la media hora el equipo de Rafa Benítez sorprendió a los locales con una rápida contra culminada por un centro del venezolano Salomón Rondón que remató a la red en el segundo palo el estadounidense DeAndre Yedlin.



Al City le costaba crear ocasiones de gol y tuvo que ser el lateral Kyle Walker el que con un disparo raso y ajustado desde 25 metros lograse el tanto que acabó decidiendo el choque, al inicio del segundo periodo (52).



El actual campeón de la Premier, no obstante, no tuvo demasiados problemas para mantener la ventaja ante un rival al que le cuesta hacer goles y que llegaba de ser eliminado esta misma semana de la Copa de la Liga por un segunda división (Nottingham Forest).



Pese al resultado del Chelsea, el triunfo de los Blues fue difícil, ya que a 20 minutos para el final, el equipo que entrena el italiano Maurizio Sarri no había logrado superar la férrea defensa del Bournemouth.



Fue el español Pedro Rodríguez el que abrió el marcador con un disparo ajustado al palo desde la frontal del área (72) y sentenció el belga Eden Hazard en el 85, con un remate cruzado tras hacer la pared con Marcos Alonso.



Antes, el Liverpool había derrotado al Leicester (7º) por 2-1, con un gol del brasileño Firmino, en el partido inaugural de la cuarta fecha del campeonato inglés.



Watford y Tottenham, que se enfrentarán el domingo, son los otros dos clubes ingleses que pueden hacer el pleno de 4 victorias en otras tantas jornadas.



Los pupilos de Jurgen Klopp ofrecieron dos caras, una imperial en la primera parte, la otra más discreta hasta el ecuador de la segunda mitad.



El senegalés Sadio Mané (10) y Roberto Firmino (45) decantaron el choque hacia el lado visitante.



Pero una fuerte presión de los Foxes y un grave error del arquero brasileño Alisson dieron vida al partido, con el gol del argelino Rachid Ghezzal (63).



Tocado en su orgullo, el Liverpool reaccionó sobre todo a raíz de la entrada al campo del guineano Naby Keïta y el suizo Xherdan Shaqiri, ante un Leicester inofensivo en el tramo final.



También este sábado, el West Ham que entrena el chileno Manuel Pellegrini perdió de nuevo, esta vez en casa ante el Wolverhampton (9º) por 1-0 y sigue sin sumar un punto esta temporada, siendo lógicamente colista del campeonato.



El Southampton (10) derrotó por 2-0 al Crystal Palace (5º), mientras que Brighton (12º) y Fulham (11º) empataron a dos goles y Everton (7º) y Huddersfield (17º), igualaron a uno.



Resultados de los partidos de la 4ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:



- Sábado:



Leicester - Liverpool 1 - 2



Brighton and Hove Alb - Fulham 2 - 2



Chelsea - AFC Bournemouth 2 - 0



West Ham - Wolverhampton 0 - 1



Crystal Palace - Southampton 0 - 2



Everton - Huddersfield Town 1 - 1



Mánchester City - Newcastle 2 - 1



- Domingo:



(12h30 GMT) Cardiff City - Arsenal



(15h00 GMT) Burnley - Mánchester United



Watford - Tottenham



Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif



1. Liverpool 12 4 4 0 0 9 1 8



2. Chelsea 12 4 4 0 0 10 3 7



3. Mánchester City 10 4 3 1 0 11 3 8



4. Tottenham 9 3 3 0 0 8 2 6



5. Watford 9 3 3 0 0 7 2 5



6. AFC Bournemouth 7 4 2 1 1 6 5 1



7. Everton 6 4 1 3 0 7 6 1



8. Leicester 6 4 2 0 2 6 5 1



9. Wolverhampton 5 4 1 2 1 4 5 -1



10. Southampton 4 4 1 1 2 4 4 0



11. Fulham 4 4 1 1 2 7 9 -2



12. Brighton and Hove Alb 4 4 1 1 2 5 7 -2



13. Arsenal 3 3 1 0 2 5 6 -1



14. Mánchester United 3 3 1 0 2 4 7 -3



15. Crystal Palace 3 4 1 0 3 3 6 -3



16. Cardiff City 2 3 0 2 1 0 2 -2



17. Huddersfield Town 2 4 0 2 2 2 10 -8



18. Newcastle 1 4 0 1 3 3 6 -3



19. Burnley 1 3 0 1 2 3 7 -4



20. West Ham 0 4 0 0 4 2 10 -8



