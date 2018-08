Por adaptación a la Juventus, Cristiano Ronaldo no jugará con Portugal

LISBOA, PORTUGAL.- Cristiano Ronaldo quedó dispensado de jugar contra Croacia en partido amistoso, y ante Italia en Liga de Naciones, con el fin de facilitar su adaptación a su nuevo club, la Juventus de Turín, anunció este viernes el seleccionador portugués, Fernando Santos.



La decisión fue tomada de común acuerdo poco después de que el jugador de 33 años se comprometiese con la Juve procedente del Real Madrid, precisó el técnico luso en conferencia de prensa.



"Después de una conversación que tuve con el jugador, que acababa de firmar con la Juventus, y debido a todo el proceso de adaptación, yo decidí... nosotros decidimos, que él no estaría con nosotros en esta ventana", declaró Santos.



El quíntuple Balón de Oro, que firmó no menos de 40 goles por temporada los ocho últimos cursos en el Real Madrid, aún no se ha estrenado con la camiseta de la Juventus.



Portugal fue eliminado por Uruguay en octavos de final del Mundial-2018.



La selección lusa recibirá el jueves en Faro a la subcampeona del mundo, Croacia, y el 10 de septiembre se medirán en Lisboa con Italia.



Fernando Santos sólo incluyó en esta primera lista a 13 de los 23 convocados para el Mundial ruso.



- Convocatoria de Portugal:

Arqueros (3): Rui Patricio (Wolverhampton/ENG), Beto (Goztepe/TUR), Claudio Ramos (Tondela)



Defensas (8): Cédric Soares (Southampton/ENG), Joao Cancelo (Juventus/ITA), Luis Neto (Zenit/RUS), Mário Rui (Nápoles/ITA), Pedro Mendes (Montpellier/FRA), Pepe (Besiktas/TUR), Raphaël Guerreiro (Dortmund/GER), Ruben Dias (Benfica)



Centrocampistas (7): Bruno Fernandes (Sporting), Gedson Fernandes (Benfica), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern Múnich/GER), Ruben Neves (Wolverhampton/ENG), Sérgio Oliveira (FC Porto), William Carvalho (Betis)



Delanteros (6): André Silva (Sevilla/ESP), Bernardo Silva (Manchester City/ENG), Bruma (Leipzig/GER), Gelson Martins (Atlético Madrid/ESP), Gonçalo Guedes (Valencia/ESP), Rony Lopes (Mónaco/FRA)