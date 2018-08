Lopetegui confirma que el plantel está "cerrado" con la llegada de Mariano

Julen Lopetegui, entrenador del Real Madrid, cree que ya no llegarán más fichajes a la casa blanca. Foto:AFP

PARÍS, FRANCIA.- El fichaje del delantero Mariano Díaz, procedente del Lyon, es la última llegada prevista por el Real Madrid en el 'mercato' del verano europeo, anunció este viernes el entrenador 'merengue' Julen Lopetegui, horas antes del cierre del mercado de fichajes en España.



"Con la llegada de Mariano la plantilla va a quedar cerrada, no creo que haya ningún movimiento de última hora, con lo cual la damos por cerrada y estamos satisfechos con el equipo", declaró Lopetegui en conferencia de prensa.



"Si Mariano está aquí es porque estamos encantados de que así sea, lo consideramos preparado y creemos que nos va a ayudar en los diferentes frentes que tenemos esta temporada", añadió el exseleccionador español.



Mariano Díaz, de 25 años, que militó hasta 2017 en las categorías inferiores del Real Madrid, pasó una temporada en el Olympique de Lyon antes de ser adquirido de nuevo por el club blanco.



"Siendo muy joven has completado tu formación en un club de la categoría del Olympique de Lyon, donde has demostrado que podías volver al Real Madrid (...). Allí demostraste que puedes ser uno de los grandes goleadores de Europa", le alabó el presidente Florentino Pérez en su presentación.



"Estoy muy ilusionado por poder compartir vestuario con grandes jugadores y fantásticos compañeros, y sólo puedo decir que voy a poner todo mi corazón y mi empeño en ayudar al equipo", indicó por su parte Mariano.



Su llegada abre la puerta a la salida del canterano Borja Mayoral, que podría salir cedido.



El Real Madrid recibirá el sábado al Leganés en la tercera jornada de la Liga.