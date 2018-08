Cristiano Ronaldo buscará romper la sequía ante el Parma

ROMA, ITALIA.- El Chievo Verona y el Lazio resistieron al afán goleador de Cristiano Ronaldo, que aún no ha marcado en partido oficial con la Juventus . El astro luso lo volverá a intentar el sábado en el terreno del Parma, en la tercera fecha de la Serie A.



Por el momento se mantiene la tranquilidad en la 'Vecchia Signora', que ha ganado sus dos primeros partidos, y Cristiano Ronaldo, aún sin ver puerta, ofreció un buen rendimiento.



Pero sus reacciones de rabia y frustración en cada ocasión errada muestran las ganas del quíntuple Balón de Oro de estrenar su casillero de goles en Italia.



Ya como líderes de la tabla, los turineses viajan el sábado a Parma. El histórico equipo parmesano, recién ascendido a la Serie A, sólo cuenta con un punto, y se perfila como un rival idóneo para que la Juve afronte en lo más alto el parón internacional.



Esta tercera fecha de la Serie A arrancará el viernes con el que probablemente sea el duelo más atractivo del fin de semana, el choque en San Siro entre el Milan y la Roma.



Dado que su primer partido, ante el Génova, fue aplazado, los milaneses sólo jugaron un partido ante el Nápoles, saldado con derrota 3-2, lo que aumenta las urgencias de Gennaro Gattuso y sus pupilos.



La Roma, por su parte, vivió el lunes un partido que les dejó un sabor agridulce. Tras llegar al descanso perdiendo 3-1 ante el Atalanta, el conjunto 'Giallorosso' salvó los muebles con el definitivo 3-3.



El campeón del mundo francés y ex del Sevilla Steven Nzonzi podría formar una medular de lujo junto a De Rossi.



También otro goleador, el argentino Gonzalo Higuaín, fichaje estrella del Milan, buscará abrir su casillero de goles.



El otro club de Milán, el Inter de Luciano Spalletti , no ha hecho honor por el momento a su condición de favorito al título, con un punto en dos fechas, y ya está a cinco de la Juve.



El sábado, el conjunto 'nerazzurro' visitará al Bolonia de Filippo Inzaghi.



El Nápoles de Carlo Ancelotti es junto a la Juventus el único equipo que cuenta por victorias sus dos partidos. Los napolitanos tratarán de mantener la racha el domingo en la cancha de la Sampdoria.