Pumas buscará romper invicto de Cruz Azul en liga mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Pumas buscará romper la inercia negativa por la que atraviesa y permanecerá en la zona de clasificación, en su visita al León por la octava fecha del torneo Apertura mexicana que se pone en marcha el viernes con tres encuentros.



Los universitarios acumulan cuatro partidos de liga sin poder ganar y con una cosecha de 11 puntos pasados ​​de ser punteros al sexto puesto de la tabla. Tampoco lo han pasado bien en la copa, donde vienen de perder con Necaxa a media semana.



"La exigencia en este equipo es muy alta, pero la realidad es que estamos peleando la clasificación en la copa y estamos en la zona de clasificación para la liguilla", afirmó el técnico David Patiño, que ha sido duramente criticado por dejar ir una ventaja el pasado fin de semana ante un América con nueve jugadores. "Presión para siempre, hemos tenido algunos lesionados, pero aquí no hay pretextos, nos ha faltado ganar y el partido se vuelve muy importante".



León, que ha superado a los universitarios en sus últimos enfrentamientos, acumula 10 puntos y se ubica en el undécimo peldaño.



El partido se disputará el sábado por la noche en el estadio León.



Ese mismo día, pero en la capital del país, el líder Cruz Azul se vende como favorito para vencer a Veracruz y permanecer como líder invicto del campeonato.



La Máquina tiene 17 puntos en su momento inicial de torneo desde el Clausura 2005, cuando registraba la misma cosecha luego de siete fechas. En el Apertura del año pasado el equipo sin perder hasta la novena jornada, pero solo 15 puntos en ese lapso.



Veracruz, que ha perdido dos de sus últimos tres encuentros, tiene siete puntos y es 15to.



También el sábado en Guadalajara, Chivas irá en pos de un cuarto triunfo consecutivo para meterse en la lucha por los primeros puestos cuando reciba un Pachuca.



El Guadalajara no ha ganado victorias desde el Apertura 2016, cuando aún estaban dirigidos por el argentino Matías Almeyda.



Con 10 puntos, Chivas se coloca en el décimo peldaño.



"Es pronto para decir que estamos en el mejor nivel, pero me gusta la actitud que está poniendo el equipo en la cancha, los jugadores entienden que somos un equipo grande", subrayó el timonel paraguayo José Cardozo, que relevó al "Pelado" Almeyda . "No es fácil tomar el nivel que están alcanzando, a mí me gusta ganar y venir para siempre, pero hay que ir a paso a paso".



Pachuca no ha perdido en sus últimos cuatro compromisos y con ocho unidades es 12do.



Para el domingo, América intentará salir de una sesión de tres encuentros sin victoria en su visita a Lobos.



Las Águilas vienen de igualar la última hora ante Pumas y acumulan 11 unidades para ocupar el quinto puesto.



Lobos ha perdido cinco de sus siete partidos y con cuatro puntos es penúltimo.



La octava fecha abre el viernes con los choques Morelia-Querétaro, Puebla-Monterrey, Tijuana-Necaxa. La jornada se completa con los duelos Tigres-Atlas y Toluca-Santos.