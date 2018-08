Houston Dynamo de Arlberth Elis y Romell Quioto perdió 1-0 ante el New York RB en la Liga MLS

NEW JERSEY, ESTADOS UNIDOS.- El equipo Houston Dynamo de los legionarios hondureños Alberth Elis, Romell Quioto y Oscar Boniek García perdió 1-0 como visitante frente al New York RB, por la Liga MLS de los Estados Unidos.



Hasta el momento la escuadra de los catrachos se mantiene en la posición número diez con 28 puntos en la tabla general de la Conferencia del Oeste en la liga de la primera división de los Estados Unidos.



El delantero Elis fue sustituido al minuto 75 del segundo tiempo, su similar Quito entró de cambio al minuto 58 y mientras el mediocampista Boniek no tuvo participación.



Los próximos duelos del equipo de los legionarios hondureños serán contra la escuadra del defensor catracho Maynor Figueroa (FC Dallas) como visitante, el cual se desarrollará el 1 de septiembre. El otro será contra Portland Timbers el 15 de septiembre como locales.



El estadounidense Brian White marcó al minuto 55 del segundo tiempo, el tanto que le dio la victoria a su escuadra. Este partido se realizó en el Estadio Red Bull Arena en Harrison, New Jersey, en los Estados Unidos.