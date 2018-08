El sorteo de la Champions inicia la carrera por destronar al Real Madrid

PARÍS, FRANCIA.- El Real Madrid reina desde hace tres años en la Liga de Campeones, pero tras las marchas de su entrenador Zinedine Zidane y de su superestrella Cristiano Ronaldo los aspirantes sueñan con ilusiones renovadas y empezarán a conocer su suerte con el sorteo de la fase de grupos del gran torneo, el jueves en Mónaco.



Barcelona, Atlético de Madrid, Bayern de Múnich, París Saint-Germain, Manchester City, Liverpool o Juventus figuran entre los 'pesos pesados' que aspiran al trono del Real Madrid, que está ante la posibilidad de conquistar la que sería su quinta Liga de Campeones en seis temporadas.



Sería además en el estadio de su vecino, el Atlético, ya que la final del torneo está programada para el 1 de junio en el Metropolitano de la capital española.



¿Revancha para 'Juve' y Liverpool?

El traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus por 100 millones de euros ha revitalizado el anhelo del equipo turinés de volver a ser el rey de Europa, algo que se le escapa desde 1996, pese a haber disputado recientemente dos finales (2015, 2017).



El campeón de las siete últimas ligas italianas tiene un proyecto ambicioso y también fichó al lateral portugués Joao Cancelo (40 millones de euros), Emre Can (libre) y al defensa Leonardo Bonucci, que regresó un año después tras su paso por el Milan.



En el Liverpool tienen todavía muy fresco el recuerdo de la final perdida en Kiev el pasado mes de mayo.



Los Reds y su pasado glorioso esperan poder reverdecer de una vez sus laureles y para ello han fichado a dos brasileños, Fabinho y el arquero Alisson Becker, ese último convertido en el portero más caro del mundo.



No obstante, la clasificación del Benfica en la previa, relega al Liverpool al tercer bombo del sorteo, lo que podría dejarle en un grupo muy complicado.



La prioridad del Barça

En el Barcelona, ver al Real Madrid coronado en las últimas temporadas ha sido especialmente doloroso por la tradicional rivalidad entre ambos clubes.



Por ello, el campeón de la Liga española se ha fijado como prioridad conquistar esta Champions League, como reconoció su nuevo capitán, Lionel Messi, en la presentación de la temporada ante el público del Camp Nou, en el amistoso ganado al Boca Juniors (3-0) con motivo del Trofeo Joan Gamper del pasado 15 de agosto.



"El año pasado ganamos la Liga y la Copa (del Rey), pero nos quedó la espinita de la Champions, sobre todo por la forma en la que se produjo la eliminación. Vamos a darlo todo para que esa copa tan linda vuelva al Camp Nou", aseveró entonces el astro albiceleste, aludiendo a la caída en cuartos de final ante la Roma (victoria 4-1 en la ida, derrota 3-0 en la vuelta en Italia).



El Atlético de Madrid, campeón de la última Europa League y derrotado en la final de la Liga de Campeones por el Real Madrid en 2014 y 2016, tiene un plantel reforzado, con el campeón del mundo Thomas Lemar como refuerzo y Antoine Griezmann, también coronado con los Bleus en Rusia-2018, en su plantel pese a los rumores que en meses anteriores apuntaban a una posible marcha.



El París Saint-Germain de Thomas Tuchel, con su trío estelar Kylian Mbappé-Neymar-Edinson Cavani, es otro de los rivales a batir, igual que el Manchester City de Josep Guardiola, campeón de Inglaterra y que volverá a perseguir su primer título de campeón de Europa.



La fase de grupos comenzará el 18 septiembre y finalizará el 12 de diciembre. El sorteo de los octavos de final se efectuará el 17 de diciembre.



En la fase de grupos no habrá derbis nacionales, ya que dos representantes de un mismo país no pueden quedar encuadrados en el mismo.