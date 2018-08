“Estoy frustrado, no trabajo para jugar así”  

Amarateca, Francisco Morazán

Locuaz, franco, directo y sin miedo a poner el dedo en la llaga. Nahún Espinoza en su estado más puro. El técnico de Olimpia no es de los que se muerde la lengua y para muestra esa picante conferencia de ayer en la cancha de Café El Indio de Amarateca.

Mientras sus muchachos empezaban a tocar las primeras pelotas del entrenamiento, él se expuso al fusilamiento mediático y no esquivó ninguna bala periodística...



Buen día, profe, ¿qué sabor le dejó ese último 2-2 ante Juticalpa?

Agridulce se dice, ¿verdad? Hubo cosas buenas, pero toca lamentar lo de los goles, bien pudimos evitarlos... fueron dos o tres tiros y dos han sido goles. Ese es el malestar que tengo, podemos hacerlo mejor, por momentos no tenemos continuidad, por momentos jugamos muy bien y por momentos no.



Por ejemplo, el error del primer gol, ¿verdad?

Sí, es un tiro frontal a media altura y de ahí se nos complicó todo. Después ellos estuvieron bien organizados en defensa, nos costó bastante y tuvimos que cambiar.Eso sí, los cambios están entrando muy bien, no siempre van a funcionar, pero prácticamente con los cambios estamos resolviendo.



¿Les dará minutos a todos los futbolistas del plantel?

A todos, ya jugó Leandro Motta y Esteban Espíndola; tengo cuatro arqueros y ya jugaron dos. Llevamos ocho partidos, bueno, ¿qué es lo que quieren?, que en un solo partido uno resuelva con 30 jugadores. Hay que saber la matemática, no pueden jugar 12, solo 11. Todas las semanas, ¿qué digo?, que es decisión técnica, entonces ¿por qué no me respetan?



¿Le incomoda esta situación, profesor?

Lo que quiero es no ser repetitivo y a la afición del Olimpia le digo, porque a mí los aficionados de otro equipo no me interesan: “No hay ninguna cosa personal con Donis Escober”, es una cuestión de cambio del equipo y si él en algún momento dado está mejor, también jugará.



¿Adónde lo llevan sus reflexiones sobre el marco?

A que si Menjívar se descuida y me hace otro partido como el del domingo, va a entrar otro arquero. En este campeonato Olimpia no se puede dar el lujo de andar con bajo nivel, está incluido cualquiera de los arqueros, para que el tema quede claro.



¿Cuál es su dolor de cabeza en este momento?

El funcionamiento, la parte técnica, que es el instrumento de la táctica y de la estrategia. Hay muchos errores técnicos, mucho pase malo y no hay nada más que destruya el fútbol que los pases malos. Hoy el problema sigue siendo meramente técnico.



¿Cómo se siente con ese trabajo minuto a minuto al que hace referencia?

Frustrado, yo no trabajo para jugar de esta manera.



¿Dónde ha visto más deficiencias: en la defensa o en el ataque del equipo?

Si prácticamente no nos atacan y cuando nos han atacado ha sido por errores, esa es la molestia que tengo. Cinco goles en contra es demasiado. Hay errores individuales y contra eso ningún técnico puede hacer algo.



¿En cuánto tiempo espera que los jugadores capten su idea de juego?

Con dolor digo que hace 15 días nosotros deberíamos estar jugando como queremos, pero nos ha llevado demasiado tiempo. Yo cuando veo fútbol de Liga Nacional sinceramente... no sé los otros técnicos qué piensan, pero es un fútbol muy malo.



¿El más exigente con el nivel del León es usted?

Pero claro, porque a mí es a quien insultan cuando salgo a la calle. Me encontré un aficionado y me dijo: “Olimpia con ese equipo tiene que meter 8-0”. Y yo le dije: “¿Y hace tres meses dónde estaba el Olimpia?” O sea, ¿qué le pasa a la gente aquí?



¿Este es el último torneo que dirigirá?

Es lo más probable y no sé si voy a llegar hasta el final.



Y si es campeón, ¿no seguiría en el equipo?

Muy difícil, esto me agota y yo me canso rápido.



¿No se siente apoyado?

Por muchos aficionados sí, pero otros no. Hay gente en Silla (del Nacional) que solo llega a insultarme.



¿A usted sí le cala lo que dice la hinchada?

A todos nos influye. Olimpia necesitaba un técnico y me dieron un buen contrato, pero mi límite lo tengo claro.